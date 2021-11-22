Чечня предлагает запретить СМИ указывать национальность преступников

В Госдуму РФ внесен законопроект, запрещающий СМИ указывать национальность причастных к совершению преступлений. Этот законопроект анонсировался парламентом Чечни после перепалки между Рамзаном Кадыровым и Маргаритой Симоньян, поводом для которой стала драка в спальном районе Новой Москвы.

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Драка в Ватутинках

В начале ноября в московском районе Новые Ватутинки произошла драка, резонанс которой придал тот факт, что избиваемый был на улице со своим четырехлетним ребенком. Глава Следственного комитета России, реагируя на это, потребовал переквалифицировать дело на тяжкую статью — не хулиганство, а покушение на убийство.

СМИ, в том числе государственное агентство ТАСС, писали, что все напавшие на отца с ребенком в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. На это обращала внимание и главный редактор прогосударственного телеканала RT Маргарита Симоньян. За что на нее обрушился с критикой глава Чечни, откуда в Госдуму теперь поступил законопроект.

"Хотел бы еще напомнить "уроженке Кавказа" Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме", — писал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Хотела бы обратить внимание Кадырова, что я всегда проверяю информацию перед тем, как "делать заявления", — парировала Симоньян. — Именно поэтому моя информация оказалась верной: все четверо задержанных за нападение в Ватутинках действительно уроженцы Кавказа. Все до одного".

7 ноября Кадыров и Симоньян поговорили по телефону ("спокойной и без обид", как писал Кадыров), а 11 ноября ЧГТРК "Грозный" сообщила, что парламент Чечни внесет в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности и вероисповедания преступников.

Автором законопроекта стал председатель парламента Чечни Магомед Даудов (которого в Чечне называют Лорд).

"Непредсказуемые последствия для всей страны"

В понедельник, 22 ноября, поступивший из Чечни законопроект был опубликован на сайте Госдумы.

Парламент Чечни предлагает прописать в законе о СМИ запрет на распространение сведений о "национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений".

"Установление запрета, — сказано в пояснительной записке, — обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации".

Распространение подобных сведений авторы законопроекта расценивают как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности".

"Неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, — предупреждает парламент Чечни, — привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны".

По мнению чеченского парламента, материалы СМИ все чаще "формируют негативную установку" в отношении этнических и конфессиональных группы, тем самым подстрекая к насильственным действиям. Грозный также апеллирует к Конституции России, которая должна защищать достоинство личности.

Поправку с запретом указывать национальность подозреваемых в совершении преступлений предлагается внести в статью 4 закона "О средствах массовой информации". Запрет предполагается распространить не только на СМИ, но и на "информационно-коммуникационные сети".

Позиция Кремля по этому законопроекту пока не известна. Однако в прошлую пятницу замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов также предложил привлекать СМИ к ответственности за заявления "о лицах какой-то национальности" по отношению к тем, кто сознательно нарушил закон.