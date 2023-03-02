Китай обвинил власти США в том, что те преувеличивают угрозу, которую TikTok якобы представляет для национальной безопасности. Более того, по мнению Пекина, делается это специально, чтобы выдавить китайскую компанию с рынка.

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Сотрудникам всех американских государственных структур было отдано распоряжение в течение месяца удалить TikTok со всех устройств, где приложение было установлено, поскольку оно может представлять угрозу с точки зрения защиты данных пользователей.

Власти Канады и стран Евросоюза решили последовать американскому примеру и обратились к госслужащим с аналогичным предписанием. Впрочем, и этот шаг отдельные западные политики считают недостаточным — они призывают пойти еще дальше и запретить приложение официально, на государственном уровне.

Китайские дипломаты в ответ лишь разводят руками и апеллируют к презумпции невиновности.

"Евросоюз должен уважать сложившиеся на рынке правила и перестать настолько широко и обобщенно интерпретировать вопросы национальной безопасности", — заявила в ответ представитель МИД Китая Мао Нин.

Она выдвинула и ответное обвинение: в том, что слова Брюсселя нередко расходятся с делом.

"ЕС позиционирует себя как самый открытый рынок мира, — напомнила китайский дипломат, — хотя в недавнем прошлом в отношении иностранных компаний там неоднократно вводились ограничительные меры, и объяснялось такое необоснованное притеснение как раз соображениями национальной безопасности".

Напоследок Мао Нин отметила, что "постоянные ограничения действий иностранных компаний во имя национальной безопасности" лишь подрывают доверие инвесторов, вызывая у мирового сообщества вопросы по поводу бизнес-климата в государстве подобного рода.

Представьте себя на месте руководителей TikTok.

В 2020 году компанию чуть не запретили в США, чего лично добивался тогдашний президент Дональд Трамп. Руководству TikTok приходилось ежедневно отвечать на сотни вопросов по поводу тех рисков, которые приложение якобы несет для своих пользователей с точки зрения кибербезопасности.

По мере своего развития общественная дискуссия вокруг TikTok обрастала многочисленными судебными тяжбами — пока, наконец, инициативу Трампа не отозвал сменивший его в Белом доме Джо Байден.

И вот, почти три года спустя, история как будто повторяется вновь — только на этот раз ставки в ней еще выше.

Три года назад приложением пользовались в общей сложности около 800 миллионов человек по всему миру. С тех пор число пользователей, скачавших TikTok, выросло в разы и на сегодняшний день составляет порядка 3,5 млрд.

Учитывая растущую геополитическую напряженность между Китаем и странами Запада, перспективы дальнейшего развития TikTok выглядят крайне неопределенными.

Какие же три основные претензии предъявляются китайской компании с точки зрения кибербезопасности — и как она на них отвечает ее руководство?

1. TikTok собирает о пользователях "слишком много данных"

Критики TikTok нередко обвиняют приложение в сборе чрезмерного количества данных о своих пользователях. В качестве доказательства этого утверждения обычно ссылаются на доклад австралийской компании Internet 2.0, опубликованный в июле 2022 года и посвященный вопросам безопасности в сети.

Изучив исходный код приложения, эксперты Internet 2.0 пришли к выводу, что TikTok занимается "сбором чрезмерной информации" о своих пользователях — например, где именно человек находится, с какого именно устройства выходит в сеть и какие еще программы на этом устройстве установлены.

Впрочем, в аналогичном исследовании, проведенном компанией Citizen Lab, отмечается, что "TikTok собирает похожие типы данных, как и другие популярные соцсетевые платформы, чтобы на их основании отслеживать поведение своих пользователей".

К аналогичному выводу пришла в январе текущего года и команда исследователей из Технологического института штата Джорджия: "Ключевым является тот факт, что подавляющее большинство других социальных сетей и мобильных приложений делают ровно то же самое".

В пресс-службе TikTok корреспондента Би-би-си также заверили, что сбор данных о пользователях ведется "в соответствии с практикой, принятой в отрасли".

2. При помощи TikTok китайские власти могут шпионить за тем или иным конкретным пользователем



Представительница TikTok заявила Би-би-си, что компания полностью независима и "не предоставляла данные правительству Китаю, и не стала бы это делать, если бы ее попросили".

Несмотря на настойчивые увещевания экспертов в области кибербезопасности, большинство из нас смирилось с тем, что раскрытие личных данных — это та цена, которую мы неизбежно платим за пользование соцсетями.

В обмен на бесплатное предоставление своих услуг соцсетевые компании собирают о своих пользователях информацию, позволяющую более прицельно подбирать показываемую им рекламу (что существенно повышает ее эффективность).

Есть и другой вариант — когда накопленные данные о пользователях продают другим заинтересованным в них компаниям (которые ее используют с той же целью).

Штука в том, что TikTok — в отличие от остальных популярных приложений подобного рода — принадлежит китайскому интернет-гиганту ByteDance. Те же Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и другие медиаплатформы собирают о нас ничуть не меньше информации — но все они базируются в США.

Поэтому вот уже много лет американские законодатели — а вслед за ними и почти весь остальной мир — исходят из того, что собранные этими компаниями данные не будут использованы таким образом, чтобы поставить под угрозу национальную безопасность США.

В указе, подписанном Дональдом Трампом в 2020 году, утверждается, что информация, собранная приложением TikTok, в теории позволяет китайским властям "отслеживать перемещения сотрудников и подрядчиков федеральных органов власти, собирать на них компромат для последующего шантажа, а также заниматься промышленным шпионажем".

На сегодняшний день угроза эта исключительно теоретическая — во всяком случае информации о подобных случаях в публичном доступе нет. Однако серьезный повод для беспокойства по этому поводу дает принятый в Китае в 2017 году закон, формулировки которого размыты и могут быть интерпретированы юристами очень по-разному, в зависимости от целей трактовки.

Статья 7 китайского Закона о национальной разведке обязывает всех граждан страны и все работающие на ее территории организации "оказывать помощь, поддержку и сотрудничество" любым обратившимся к ним представителям китайской разведки.

Эту формулировку часто цитируют люди, с подозрением относящиеся не только к TikTok, а ко всем китайским компаниям в принципе.

Однако исследователи из Технологического института Джорджии утверждают, что предложение это вырвано из контекста, и отмечают, что закон также содержит оговорки, защищающие права пользователей и частных компаний.

С 2020 года руководство TikTok неоднократно предпринимало попытки убедить свою аудиторию в том, что китайские сотрудники компании не имеют доступа к данным пользователей, находящихся за пределами Китая, — и даже не могут такой доступ получить.

Однако в декабре 2022-го пресс-служба ByteDance признала, что несколько сотрудников компании в Пекине имели доступ к данным по меньшей мере двух американских журналистов, а также "некоторого небольшого числа" других людей. При помощи этих данных отслеживались их перемещения — чтобы проверить, встречались ли они с сотрудниками TikTok, подозреваемыми в утечке информации в СМИ.

Пресс-секретарь TikTok уверяет, что сотрудники, получившие доступ к этим данным, из компании были уволены.

Администрация TikTok настаивает на том, что физически сервера с данными пользователей находятся на территории США и Сингапура — а в Китае не находились вообще никогда.

Руководство компании уверяет, что в настоящий момент идет работа над созданием серверных хранилищ и на территории других стран — например, весь трафик из Великобритании и ЕС к 2024 году планируется полностью хранить и обрабатывать в Ирландии.

3. С помощью TikTok можно "промывать мозги"

"Документ, в котором сформулированы Принципы нашего сообщества, прямым текстом запрещает дезинформацию, которая может нанести вред самому сообществу или более широкой общественности, — утверждают представители TikTok. — В числе прочего запрещено и скоординированное неискреннее поведение" (этой формулировкой соцсети описывают, например, деятельность проплаченных троллей).

В ноябре 2022 года директор ФБР Кристофер Рэй заявил американским законодателям: "Китайские власти могут … управлять алгоритмом рекомендаций, который может быть использован для проведения операций влияния" (т.е. программа способна оказывать влияние на мнение аудитории по тому или иному вопросу).

Опасения эти еще больше усиливаются тем фактом, что другое приложение материнской компании TikTok, которое носит название Douyin и доступно для скачивания только в Китае, подвергается жесткой цензуре и, как сообщается, оптимизировано для продвижения образовательных курсов и других полезных с точки зрения китайских властей материалов.

Все социальные сети в Китае мониторит целая армия цензоров, удаляющих любой контент, в котором можно усмотреть критику властей или обсуждение вопросов, привлечение внимания к которым несет угрозу роста политического недовольства.

С момента выхода на глобальный рынок TikTok не единожды оказывался в центре скандалов, вскрывавших громкие случаи цензуры на этой платформе. Один из наиболе широко известных примеров — блокировка учетной записи пользователя из США за обсуждение отношения Пекина к мусульманам в Синьцзяне.

На фоне поднявшейся было в обществе волны возмущения руководство TikTok принесло пользователям свои извинения и восстановило доступ американца к заблокированному аккаунту.

С тех пор стало известно еще о нескольких случаях цензуры — причем речь идет не о спорных решениях команды модераторов (с этой проблемой сталкиваются все медиаплатформы, работающие в сети).

Сравненив TikTok и Douyin, эксперты Citizen Lab пришли к выводу, что широко распространенную в Douyin политическую цензуру в TikTok попросту не найти.

"Следов очевидной цензуры постов на этой платформе нет", — уверяют исследователи.

Аналитики Технологического института Джорджии пробовали искать в TikTok видео по запросам вроде "независимость Тайваня" или иронизирующие по поводу председателя Китая Си Цзиньпина — и пришли к выводу, что "видеозаписи из всех этих категорий можно легко найти на TikTok, многие из них популярны и широко распространены".

Теоретический риск

Подводя итоги, можно констатировать. что в целом высказываемые опасения довольно безосновательны: на сегодняшний день любые угрозы представляются теоретическими и не имеющими реальных доказательств.

Критики утверждают, что TikTok — как тот троянский конь: только выглядит безобидно, а на деле может оказаться мощным оружием, например, во время конфликта.

Приложение уже запрещено в Индии, которая в 2020 году ввела ряд ограничительных мер в отношении не только TikTok, но и нескольких десятков других китайских платформ.

Однако запрет TikTok в США может оказаться для платформы катастрофическим, поскольку союзники Вашингтона с подобными решениями чаще всего соглашаются.

Совершенно очевидным это стало, когда в США — исходя из столь же теоретического риска — было принято решение заблокировать развертывание в стране инфраструктуры 5G от китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Союзники Вашингтона последовали его примеру.

Впрочем, необходимо отметить, что все описанные выше риски существуют только с американской стороны. Китай может себе позволить по поводу американских приложений не волноваться: гражданам Китая доступ к ним заблокирован уже не первый год.