Чехия будет выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Чехия собралась выплачивать беженцам из Украины по 5000 крон (200 евро) раз в месяц. Соответствующий проект закона внес на рассмотрение правительства министр труда и социальных дел республики Мариан Юречка. Об этом сообщает со ТАСС ссылкой на Чешское радио.

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Отмечается, что беженцы смогут получить финансовую поддержку в течение трех месяцев со дня прибытия в Чехию. Помимо этого, правительство страны намерено выплачивать владельцам жилья, которые разместят у себя украинцев, по 1000 крон (около 40 евро) на человека в течение пяти месяцев. После одобрения правительством закон в ускоренном порядке пройдет процедуру утверждения парламентом Чехии.

Ранее сообщалось, что Польша приняла более 700 тысяч украинских беженцев с начала спецоперации на Украине. "С 24 февраля с Украины в Польшу приехали уже более 706,3 тысячи человек", — заявили в погранохране страны.

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) дает такую информацию: Украину после начала войны покинули 1,2 миллиона человек. Более половины беженцев перебрались в Польшу, множество украинцев находятся в Венгрии, Словакии, Молдавии и Румынии. В Латвию в первую неделю войны прибыло более тысячи человек.

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