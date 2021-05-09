Чехия хочет потребовать от РФ более $47 млн за взрывы во Врбетице
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Чехия намерена взыскать от России не более 47 миллионов долларов в качестве компенсации за последствия взрывов в Врбетице в 2014 году. Об этом в эфире "Чешского телевидения" заявила министр финансов страны Алена Шиллерова.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"В соответствии с международным правом наиболее вероятный способ — это международная компенсация, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", — сказала Шиллерова.

Отношения Москвы и Праги ухудшились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как сообщалось, 17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

7

Source

Интерфакс

Tags

Отношения Чехия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Что общего между обслуживанием клиентов в переводческом бизнесе и производством продуктов?