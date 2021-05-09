Чехия хочет потребовать от РФ более $47 млн за взрывы во Врбетице

Чехия намерена взыскать от России не более 47 миллионов долларов в качестве компенсации за последствия взрывов в Врбетице в 2014 году. Об этом в эфире "Чешского телевидения" заявила министр финансов страны Алена Шиллерова.

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"В соответствии с международным правом наиболее вероятный способ — это международная компенсация, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", — сказала Шиллерова.

Отношения Москвы и Праги ухудшились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как сообщалось, 17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.