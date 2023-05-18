Чехия лишила Россию права на бесплатные земельные участки

Правительство Чехии на фоне войны в Украине отменило указы времен СССР, предоставлявшие российскому посольству право на бесплатное пользование землей в Праге и других городах республики. Об этом в среду, 17 мая, сообщил министр по делам Европы Мартин Дворжак.

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"Мы отменили решения правительства, принятые под прицелом русских танков после оккупации нашей страны, которые и по сей день позволяли России безвозмездно пользоваться большими участками земли на нашей территории. Несанкционированные доходы от использования этих участков не должны поддерживать текущую оккупацию Украины", — написал Дворжак в Twitter.

Zrušili jsme rozhodnutí vlády učiněná pod hlavněmi ruských tanků po okupaci naší země, která dodnes umožňovala Rusku bezplatně využívat rozsáhlé pozemky na našem území. Neoprávněné zisky z užívání těchto pozemků nesmí sloužit k podpoře současné okupace Ukrajiny. pic.twitter.com/k478ux6oQk — Martin Dvořák 🌈 (@_MartinDvorak) May 17, 2023

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, в свою очередь, указал, что "бесплатное использование земли Россией должно быть заменено использованием на основе договоров аренды, чтобы избежать неоправданного обогащения".

Vláda dnes zrušila smlouvy z dob komunistického režimu, na základě kterých Ruská federace využívala desítky pozemků v Česku bezplatně. Bezplatné užívání pozemků Ruskem by mělo být nahrazeno užíváním na základě nájemních smluv, aby nedocházelo k bezdůvodnému obohacení. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 17, 2023

Как сообщило Чешское информационное агентство (ČTK), речь идет о 59 земельных участках, которые не используются посольством РФ "в дипломатических целях". Они расположены в Праге, Карловых Варах, Брно и в других частях страны. Часть объектов, по данным чешского МИДа, используется в коммерческих целях.

Чехии признала российский режим террористическим

Прага решительно поддерживает Украину с момента вторжения России в феврале 2022 года и оказывает ей военную помощь.

В ноябре парламент Чехии объявил "нынешний российский режим террористическим". В прошлом месяце чешское правительство включило в национальный санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку вторжения.