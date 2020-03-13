Чехия полностью закроется для иностранцев с 16 марта

Правительство Чехии из-за коронавируса запретило с 16 марта въезд в страну всем иностранцам, а согражданам запретило выезжать. Запрет вступит в силу с ночи на 16 марта, с полуночи.

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Исключение будет сделано для иностранцев в видом на жительство в Чехии. Гражданам страны разрешат выезд в исключительных случаях, а также если это водители грузовиков, автобусов, поездов, сотрудники экстренных служб или те, кто работет за границей на расстоянии до 50 километров.

В стране выявлено 117 случаев заражения. 12 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации и закрыло въезд для граждан из 13 стран Евросоюза. С 14 марта в стране введен обязательный карантин для всех, кто побывал в 15 странах с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.