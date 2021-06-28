Чехия призвала РФ возместить ущерб от взрывов во Врбетице

Посол РФ в Праге был вызван в МИД Чехии, где ему вручили ноту протеста. Чешская сторона также выразила протест против внесения Россией в список недружественных стран.

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Чехия выразила протест против внесения Россией в список недружественных иностранных государств. Кроме того, власти в Праге призвали Москву компенсировать ущерб от взрывов на военном складе во Врбетице в 2014 году, в причастности к которым они обвиняют российские спецслужбы. В понедельник, 28 июня, в МИД страны был вызван российский посол Александр Змеевский, сообщила представитель ведомства в Праге.

The Czech Republic has invoked international responsibility of the Russian Federation for Vrbětice explosions, requests full reparation for the injury caused by this act and inviting the Russian side to enter into negotiations in this matter. ➡️ https://t.co/Ka8ySz9oZM — Czech MFA (@CzechMFA) June 28, 2021

Курирующий юридический и консульский департаменты замминистра Мартин Смолек пригласил посла РФ, чтобы обсудить с ним два открытых международно-правовых вопроса в двухсторонних отношениях, указывается в размещенном на сайте МИД Чехии заявлении. Смолек указал, что решение Москвы включить Чехию в список недружественных стран противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией 1993 года.

По данным СМИ, ущерб оценивается в 25,5 миллиона евро

Змеевскому была вручена нота протеста, в которой Прага призвала российскую сторону начать переговоры по "полному возмещению ущерба" в связи со взрывами в 2014 году. По данным издания Mlada fronta Dnes, ущерб от взрывов Чехия оценила примерно в 650 миллионов крон (в пересчете 25,5 миллиона евро).

Česko oficiálně vystavilo Rusku účet za Vrbětice. Jde o stovky milionůhttps://t.co/rrFVOLgu0e — iDNES.cz (@iDNEScz) June 28, 2021

В ответ на заявление чешского внешнеполитического ведомства официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Чехия каждым новым заявлением подтверждает свой статус недружественной России страны. Требование Праги, касающееся возмещения ущерба в связи со взрывами, Захарова сравнила с вымогательством.

Конфликт РФ и Чехии

Дипломатический скандал между Россией и Чехией разгорелся после того, как 17 апреля Андрей Бабиш и министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов. В свою очередь Москва отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Со своей стороны, Болгария объявила в конце апреля одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон-грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившимся в период с 2011 по 2020 годы.