Чехия призвала РФ возместить ущерб от взрывов во Врбетице

Чехия выразила протест против внесения Россией в список недружественных иностранных государств. Кроме того, власти в Праге призвали Москву компенсировать ущерб от взрывов на военном складе во Врбетице в 2014 году, в причастности к которым они обвиняют российские спецслужбы. В понедельник, 28 июня, в МИД страны был вызван российский посол Александр Змеевский, сообщила представитель ведомства в Праге.

The Czech Republic has invoked international responsibility of the Russian Federation for Vrbětice explosions, requests full reparation for the injury caused by this act and inviting the Russian side to enter into negotiations in this matter. ➡️ https://t.co/Ka8ySz9oZM