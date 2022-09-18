Чехия призвала создать трибунал по делу о вторжении России в Украину

Председательствующая в Евросоюзе Чехия призвала к созданию международного трибунала по делу о вторжении России в Украину. Поводом послужило обнаружение сотен тел украинцев, погибших во время оккупации города Изюм российскими войсками.

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После освобождения города было обнаружено захоронение, в котором были погребены около 450 человек. Их тела эксгумируют. Сообщается, что среди них много гражданских, есть женщины и дети.

Украинские власти говорят, что это только одно захоронение, и могут быть обнаружены другие.

"Некоторых убили, некоторых замучили пытками". Под Изюмом проводят массовую эксгумацию безымянных могил

"В XXI веке такие нападения на мирное население немыслимы и отвратительны [...] Мы не должны забывать об этом. Мы выступаем за наказание всех военных преступников", - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Ранее в интервью агентству Рейтер президент Украины Владимир Зеленский призвал мир и, в первую очередь, США "жестко отреагировать" на военные преступления. По его словам, адекватной реакцией могло бы стать признание России государством-террористом или государством-спонсором терроризма.

"Это похоже на кровавый сериал", - такими словами Зеленский описал ситуацию, когда уже не впервые после возвращения на деоккупированные территории украинская армия обнаруживает там места массовых захоронений мирных жителей, в том числе с признаками пыток.