Чехия стала первой открывшей границы страной в ЕС

Жителям страны разрешено выезжать за границу, также отменен запрет на перемещение по стране. По возвращении из-за границы граждане должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус или пройти карантин.

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Правительство Чехии разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Войтех, передает Prague Morning.

Границы Чехии были закрыты как на въезд иностранцев, так и на выезд граждан страны с 16 марта в качестве меры по борьбе с коронавирусом. Покидать дом можно было только для поездки на работу, а также для похода в продуктовый магазин или аптеку.

"Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии", — сообщил Войтех. Власти также разрешат жителям страны собираться в группы по десять человек. Ранее в Чехии были запрещены собрания более двух человек.

Кроме того, с пятницы жители страны смогут выезжать за границу. При возвращении в страну нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин, отметил министр. При этом тест не должен быть сделан ранее чем за четыре дня до его предъявления.

С 14 апреля в Чехии разрешен выезд за границу по неотложным делам, например для лечения или посещения родственников. После каждой поездки граждане должны были проходить обязательный двухнедельный карантин.

Кроме того, в Чехию частично разрешили въезд для иностранцев. Согласно информации с сайта правительства при "определенных условиях" в страну смогут приехать граждане Евросоюза или студенты европейских университетов.

С 27 апреля правительство также разрешит возобновить обучение в вузах и открыть фитнес-центры, библиотеки и магазины площадью до 2,5 тыс. кв. м. При положительной динамике эпидемии 11 мая работу возобновят торговые центры, музеи и парикмахерские, а еще через две недели — гостиницы и рестораны.

Ранее, 20 апреля, президент Чехии Милош Земан заявил, что запрет на выезд граждан за рубеж следует продлить на год, чтобы избежать второй вспышки коронавируса. По его словам, гражданам страны лучше не выезжать за рубеж, а "наслаждаться красотой чешских пейзажей".

Чехия начала смягчать введенные карантинные меры еще в начале апреля. Так, с 7 апреля жителям разрешили индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе, а также вновь начали работать предприятия по сбору и переработке мусора. С 9 апреля разрешена работа некоторых торговых предприятий и сервис-центров, с 20 апреля список тех, кто смог возобновить торговую деятельность, расширился. Также с 27 апреля можно будет проводить церковные службы при условии, что их будут посещать не более 15 человек.

Согласно последним данным, в Чехии зафиксировали 7,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 210 пациентов умерли. Еще более 2,1 тыс. заболевших выздоровели.