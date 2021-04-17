Чехия высылает 18 российских дипломатов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на российскую дипмиссию в Праге. "Да, чешская сторона нас уведомила. Посла вызывают сегодня в МИД Чехии", — сказали в посольстве.

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Согласно некоторым данным, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти приняли решение, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение трех дней.

Подчеркивается, что эта мера является ответным шагом на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в МИДе выразили решительный протест на задержание украинского дипломата. В ведомстве назвали арест "неправомерным". Также украинское министерство "полностью исключило" обвинения, которые были предъявлены работнику.

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