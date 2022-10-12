Чехия запрещает въезд россиянам с шенгенскими визами
Foto: Shutterstock

Чехия следует примеру стран Балтии и закрывает границы перед россиянами из-за продолжающейся войны России против Украины.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Чехия с 25 октября вводит запрет на въезд россиян с шенгенской визой с целью туризма, спорта или культуры. При этом не будет иметь значения, какое государство-член ЕС выдало визу, объявил в среду, 12 октября, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

По его данным, в то время как "Россия бессовестно бомбит гражданские объекты в Украине", ежедневно около 200 граждан РФ прибывает в Чехию через международный аэропорт по шенгенской визе.

Чехия присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые уже закрыли свои границы для российских туристов из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (6) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai