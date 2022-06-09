"Человек Кириенко" возглавил "правительство ДНР". К чему бы это?

Новым премьером самопровозглашенной ДНР назначен Виталий Хоценко, который до сих пор был высокопоставленным чиновником в одном из российских министерств. Его карьера развивалась при участии первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который зачастил на юго-восток Украины, часть которого оккупировали российские войска.

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Кого прислали

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин накануне отправил предыдущего премьера Александра Ананченко и его правительство в отставку, назначив Хоценко, который сих пор занимал пост директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления минпромторга России.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов о том, кто такой Хоценко:

"Хоценко — уроженец Днепропетровска, но карьеру строил в России. После окончания социологического факультета МГУ он какое-то время работал в Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2013 году был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. В 2019 году — директором департамента промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли России.

Также Хоценко выпускник "школы губернаторов" и финалист конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов.

Этот конкурс — один из главных проектов первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, который с начала российского вторжения в Украину курирует в Кремле самопровозглашенные республики и другие оккупированные Россией украинские территории.

Назначение Хоценко и смена правительства в ДНР произошла как раз в то время, когда Кириенко приехал туда с очередной командировкой. 7 июня он посещал Херсонскую область, а 8 июня Денис Пушилин опубликовал кадры их совместной поездки в Мариуполь".

На этом десантирование российских чиновников не закончилось.

Вечером в среду стало известно, что заместителем главы "правительства ДНР" стал Евгений Солнцев, который был помощником министра строительства России, а до этого работал в РЖД. Замруководителя "администрации главы ДНР" был назначен Александр Костомаров — он занимал посты вице-губернатора сначала в Липецкой, а потом в Ульяновской области. И в Липецке, и в Ульяновске Костомаров курировал политические вопросы.

До Хоценко высокопоставленные российские чиновники не занимали постов в правительствах "республик".

В соседней самопровозглашенной Луганской народной республике накануне заявили, что "слухи об ожидаемой смене правительства не соответствуют действительности", однако в четверг было объявлено о назначении "вице-премьером ЛНР" бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова.

Будут референдумы?

Пушилин в российском телеэфире говорил об усилении неких "интеграционных процессов".

В конце мая, отвечая на вопрос о возможном референдуме о вхождении самопровозглашенных республик в состав России, лидер ДНР рассуждал о том, что это будет целесообразно только после занятия всей территории Донецкой и Луганской областей Украины. И отмечал при этом, что "итоги референдума такого вполне очевидны".

О референдумах о присоединении к России говорят и оккупационные власти Херсонской и Запорожской областей, частично захваченных российской армией. Они заявляют, что Кириенко поддерживает идею референдумов.

Кириенко стал частым гостем на оккупированных территориях. На этой неделе он посетил Херсон, и Мелитополь, а также Бердянск — портовый город в Запорожской области, где он ознакомился с процессом подачи документов на оформление российского гражданства.

Его визиты широко не освещались в российских СМИ. О визите Кириенко в Херсон рассказывал в своем телеграм-канале депутат Госдумы и координатор "Единой России" по молодежной политике Игорь Кастюкевич. Включение Херсонской области в состав России будет "полноценным", по аналогии с Крымом, писал Кастюкевич, пересказывая ответы Кириенко на заданные ему вопросы.

О поездке Кириенко в Мелитополь в Запорожской области сообщала Галина Данильченко, которую российские государственные СМИ называют "главой военно-гражданской администрации" города. "Мы теперь начинаем готовиться к референдуму", — цитировало ее РИА Новости.

Принято решение начать подготовку к референдуму в Запорожской области о вхождении в состав России, референдум пройдет уже в этом году, заявил 8 июня "член главного совета военно-гражданской администрации" области Владимир Рогов (его заявление также передавало РИА Новости).

Назначение Хоценко в ДНР может свидетельствовать о движении в том же направлении и в Донбассе, высказывает предположение издание "Агентство. Новости".

Российский президент Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных республик Донбасса, которые Москва до тех пор признавала частью Украины, 21 февраля, за три дня до начала российского вторжения. 22 февраля Путин уточнил, что Россия признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины.

С конца марта российская армия сосредоточилась на взятии самопровозглашенных республик Донбасса. При этом ей удалось захватить значительные территории Херсонской и Запорожской области, обеспечив таким образом сухопутный коридор в Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

Роль Кириенко

Первый заместитель администрации президента России отвечает за внутреннюю политику — выборы, партии, молодежные движения и пр. После начала войны Кириенко стал одним из тех, кто активно занимается Украиной. Именно он обнародовал идею "шефства" российских регионов над оккупированными областями.

Накануне издание "Медуза" (в России внесена в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента") опубликовало расследование, главная мысль которого заключается в том, что Кириенко за время войны попал в ближний круг Путина и готовит присоединение Донбасса к России.

Издание утверждает, что теперь Кириенко курирует самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также занятые российскими войсками территории Херсонской и Запорожской областей Украины. Кроме того, как рассказали источники "Медузы", его подчиненным поручено разработать "имидж России после войны", основой которого может стать концепция "свободного континента".

Два близких к Кремлю собеседника издания увидели в такой активности желание Кириенко стать преемником Путина. "Он постоянно на виду и говорит то, что президенту нравится", — сказал один из них.

19 мая, например, Кириенко говорил, что Путин 24 февраля сделал "морально-нравственный" выбор — "такой принципиальный внутренний выбор, с которого начинается все, что происходит с нами в этой жизни".

На фото, которые публиковал депутат Кастюкевич, Кириенко одет в стиле милитари — в зеленой камуфляжной рубашке.

Накануне, 8 июня, Кириенко был в ДНР, сообщал Пушилин.