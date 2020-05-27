Человек в космосе — на частной ракете: SpaceX Илона Маска готовится к запуску

В среду вечером компания SpaceX Илона Маска планирует провести запуск космического корабля с человеком на борту. В случае успеха впервые в истории космонавтов на орбиту доставит ракета, созданная частной компанией.

Запуск запланирован на 16:33 по местному времени (23:33 по латвийскому времени) с космодрома во Флориде. Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon должна доставить на Международную космическую станцию двух американских астронавтов, Боба Бенкена и Дага Херли. Если погодные условия не позволят провести запуск 27 мая, запасные даты — 16:22 в субботу или 15:00 в воскресенье.

Для НАСА полет на следующей неделе крайне важен, поскольку он станет первым настоящим испытанием новой американской стратегии по выводу человека в космос. В прошлом НАСА всегда полагалась на собственные ракеты и летательные аппараты для вывода человека в космос, но в 2011 году американское космическое агентство прекратило полеты своего последнего "шаттла".

В течение девяти лет США использовали для доставки космонавтов на орбиту российские космические корабли "Союз", с стартовавшие с Байконура. Средняя цена доставки одного астронавта на МКC за эти годы составила $55,3 млн, в последние годы НАСА платила "Роскосмосу" по $80 млн за человека. Всего за девять лет американцы купили 70 мест на "Союзах" за $3,9 млрд, отмечает The Bell.

Средства для вывода человека на околоземную орбиту поручили разработать двум американским фирмам: SpaceX во главе с Илоном Маском и аэрокосмическому гиганту Boeing. Договоренности предполагают, что они могут продавать места в своих аппаратах космическим агентствам различных стран, другим компаниям — и даже "туристам" — богатым людям, желающим посмотреть на Землю из космоса.

Астронавт Даг Харли описывает Dragon так: "Это просто замечательный корабль. Он совсем не похож на "Шаттл" — он намного меньше, это капсула. Это очень современный аппарат с технологической точки зрения. Мы очень рады, что всего через неделю окажемся в настоящем космическом корабле, а не на тренажере".

Боб Бенкен признался, что экипаж чувствует на себе давление истории. До этого американские астронавты использовали для полетов в космос всего четыре вида кораблей, так что старт в среду будет пятым в истории выводом на орбиту совершенно новой системы.

НАСА будет вести прямую трансляцию запуска. Наблюдать за стартом из космического центра НАСА неподалеку от космодрома будут и Дональд Трамп, и вице-президент Майк Пенс.

Falcon 9 — флагманская ракета-носитель SpaceX и первая в мире ракета-носитель частично многоразового использования (первая ступень возвращается на землю и используется повторно). Она способна запустить на низкую околоземную орбиту груз до 25 тонн, стоимость одного запуска — $62 млн. Запуск российских ракет "Союз-ФГ" и "Союз-2.1А", использующихся для запусков экипажей к МКС, стоит $35–45 млн, но их полезная нагрузка ниже — 7–8 тонн.

Crew Dragon — пассажирский вариант разработанного SpaceX космического корабля Dragon 2. Его предыдущая грузовая версия Cargo Dragon уже доставляла груз на МКС 20 раз, а сам Crew Dragon в марте 2019 года совершил первый беспилотный полет на МКС. Crew Dragon может доставить на МКС до 7 астронавтов и, согласно техническим требованиям NASA, провести пристыкованным к станции как минимум 210 дней.