Чемодан, вокзал, обсерватор: как устроен путь домой застрявших за границей россиян

В России на фоне пандемии коронавируса была создана система обсерваторов - мест, где россияне, возвращающиеся на родину из-за границы, могут пройти 14-дневный карантин. Только в Подмосковье минимум 18 гостиниц стали обсерваторами, а государство на их услуги потратило 178 млн рублей. Как работает эта система?

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У пенсионерки Светланы из Сургута год назад умер муж. В феврале ее дочь, живущая в Германии, позвала маму в гости - как планировалось, месяца на два: "Вместе горе легче переносится", - объясняет Светлана.

Обратный билет женщина купила на 18 апреля, но улететь не удалось: из-за пандемии коронавируса Россия в конце марта ограничила авиасообщение с другими странами. Тогда тысячи россиян, уехавших за границу в отпуск или по делам, оказались отрезаны от дома.

Россия стала организовывать вывозные рейсы для застрявших граждан, а Роспотребнадзор обязал всех, кто въезжает в Россию, обязательно проходить 14-дневный карантин.

Эта норма до сих пор сохранилась для тех, кто попадает в Россию вывозными рейсами. Те, кто прилетает не в свой регион - например, житель Сибири, которого вывозной рейс довез до Москвы - остаются на 14 дней в обсерваторах по месту прибытия, в основном в Подмосковье.

"Когда первые вывозные рейсы появились, я даже думать о них боялась из-за обсервации, - вспоминает Светлана, - но не так страшен чёрт, как его малюют".

Обсерваторами стали в том числе недешевые гостиницы. Светлану поселили с соседкой с ее же рейса в четырехвездочный отель Park Inn в Одинцово: карантин они провели в двухкомнатном номере с гостиной, спальней, двумя телевизорами.

"Первые дни с едой было не очень, невкусно кормили, потом я сделала замечание - и стали кормить нормально, разрешали прогулки на открытой веранде два раза в день. Для меня обсервация была не в тягость. Дети мои даже смеются: ты, мама, как на курорте побывала", - Светлана уже добралась домой, в Сургут, где ее ждал сын.

"Нам очень комфортно. Кормят хорошо. У дочери были проблемы с пищеварением, нам предложили специальное диетическое блюдо для неё. Персонал очень дружелюбный", - описывает свой опыт Татьяна: она с двумя маленькими детьми в конце июля вернулась из Кении. Семью поселили на время карантина в отель Артурс Village&SPA в Мытищах - тоже четырехзвездочный, со спа-центром, мини-зоопарком и сигарным клубом (впрочем, все эти развлечения недоступны для гостей под карантином).

Гостиницы, в которых проходили карантин Светлана и Татьяна, превратились в обсерваторы за счет государства. С россиян, вернувшихся из-за границы, не берут плату за нахождение там.

Русской службе Би-би-си удалось на сайте госзакупок найти 18 отелей в Московской области, которым власти заплатили от 1 до 31 млн рублей за услуги обсерваторов. Всего на их услуги было потрачено 178 млн рублей. Обсерваторы есть и в других регионах России.

Госконтракт - повинность или спасение?

Пандемия коронавируса и меры самоизоляции достаточно серьезно ударили по гостиничному бизнесу весной этого года. Спрос на услуги гостиниц упал, так как в Россию перестали ездить иностранные туристы, да и передвижение внутри страны было ограничено. В итоге гостиницы жаловались, что они стояли этой весной практически пустыми.

Подмосковный отель "Огниково" в конце апреля стал обсерватором. Его генеральный директор Артем Колотий уверяет, что именно господряд помог бизнесу удержаться на плаву, ведь тогда гостиница стояла пустая, так как она специализируется на спортивных сборах и соревнованиях, которые были отменены.

"Мы работали в ноль, чтобы удержать полностью весь персонал. Мы никого не уволили вообще, никому не срезали зарплату", - рассказал он Би-би-си.

Отелю пришлось серьезно перестроиться, чтобы работать как обсерватор. "Меняется весь подход, питание, чеклист горничных, химия, которую они используют", - перечисляет Колотий.

В "Огниково" горничные носили средства индивидуальной защиты - костюмы, как у врачей в ковидных госпиталях. Сам отель тоже был поделен на "грязную зону", то есть номера и коридоры, где бывают постояльцы, и "чистую". Еду постояльцам оставляли у дверей номеров в одноразовой посуде, упакованной в пакеты. Горничные, контактирующие с гостями, тоже оставались жить на территории отеля, рассказал Колодий.

Всего в отеле за три месяца прошли обсервацию 350 человек, подсчитал Колотий. "Огниково" заработал как обсерватор в двадцатых числах апреля.

Изначально работать как обсерватор гостиница должна была только до середины мая, продолжает Колотий. "Вначале думали, что до середины мая всех наших соотечественников вывезут из-за границы, но заявки шли бешеными количествами и чисто физически было сложно этот проект закончить", - объясняет он.

Так господряд продлили до июля, но тогда он уже перестал быть выгодным для гостиницы. С конца мая в России начали снимать ограничительные меры, начались школьные каникулы, а с 1 июня уже официально в стране начался туристический сезон.

"Наш основной заработок - школьные летние каникулы. А пол-лета мы стояли, то есть работали по госпрограмме, а там совсем не великие деньги. Но благо была поддержка государства - беспроцентные кредиты, и местные власти шли на уступки", - объясняет Колотий.

С 12 июля "Огниково" вернулся к обычному режиму работы. Но и это было для гостиницы непросто: пришлось обрабатывать территорию гостиницы и улицу, а также были провери. "Очень это недешево", - признается Колотий.

Не все гостиницы говорят о том, что у них были проблемы с заселением. Отель "Ямской" находится в Домодедово и уже два месяца работает обсерватором. "У нас нет тяжелого времени, мы можем работать и так и так, - говорит его управляющий Евгений Цыплаков. - Мы это делаем, чтобы государству помочь".

Возможность получить государственный контракт не помогла отельному бизнесу в целом, уверен президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

"Цена была маленькая, затрат и проблем много. Вопрос в том, как после этого проводить дезинфекцию, чтобы запуститься по новой. И количество отелей, которые в этом участвовали, было очень маленьким", - считает эксперт.

Нет мест в обсерваторах

В "Ямском" сейчас проходят карантин 35 человек при вместимости в 80. По словам Цыплакова, за все время работы обсерватором она ни разу не была заполнена на 100%.

При этом граждане России, которые пытаются вернуться на родину, время от времени сталкиваются с тем, что им отказывают в возможности сесть на самолет - как раз потому что в обсерваторах нет мест.

Ссылка на регистрацию на очередной вывозной рейс обычно появляется на сайте "Госуслуг" или в чатах в Telegram, созданных их сотрудниками для связи с застрявшими за границей россиянами. В начале апреля в одном из таких чатов лично общался с туристами министр связи Максут Шадаев.

После появления ссылки желающие улететь наперегонки переходят по ней - билеты заканчиваются за несколько минут. Но и это не конец битвы за возможность уехать.

Александр из Новосибирска успел оплатить билет на рейс из Нью-Йорка до Москвы 22 июля. "Мне пришло одобрение - вы одобрены для полета в Россию, скинули мне ссылку на "Аэрофлот", я оплатил билет, радостный всем сообщил, что лечу. А с утра приходит сообщение - "извините, вы не можете лететь, потому что не хватает мест в обсерваторе".

В Новосибирске Алексадра ждут жена и двухлетний ребенок. Он не видел их уже пять месяцев. Теперь Александр пытается вернуть деньги за билет, которым ему не разрешили воспользоваться, но пока не получилось.

Ссылки на билеты вывозных рейсов, которые появляются на "Госуслугах", часто сопровождаются припиской, людям из каких регионов разрешено их купить. Чаще всего это регионы центральной России, в которые можно доехать от столицы за несколько часов: Калужская, Тверская, Брянская, Владимирская, Смоленская и другие области. Близкие к Москве регионы обычно забирают своих жителей на автобусах.

"Решения по рейсам принимаются рабочей группой с учетом актуальной эпидобстановки, а также с учетом готовности регионов предоставить трансфер и обеспечить изоляцию для своих жителей", - так пресс-служба минкомсвязи объяснила набор регионов в списке на каждый рейс. Именно это ведомство занимается коммуникацией с застрявшими россиянами, потому что оно управляет порталом "Госуслуг".

Однако в системе есть лазейка. Ульяне из Свердловской области, как и Александру, отменили регистрацию на тот же рейс Нью-Йорк - Москва 26 июля . Ей тоже объяснили это нехваткой мест в обсерваторах. Тогда девушка зарегистрировалась на рейс повторно, но сначала сняла в Москве квартиру на те самые 14 дней карантина. Когда она указала московский адрес в новой заявке, ее без проблем зарегистрировали - и Ульяна прилетела в Москву. Теперь она дожидается конца карантина в той самой съемной квартире.

"По прилёте сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что мы могли пройти самоизоляцию всё-таки бесплатно в обсерваторе", - рассказала Ульяна Би-би-си. Она считает, что произошла какая-то ошибка: "Самолёт был заполнен процентов на 70, места в обсерваторах по факту были, то есть пассажиры из регионов также могли улететь этим рейсом".