Черчилль, Рузвельт, Колумб: какие памятники хотят снести активисты Black Lives Matter?

Памятники политикам, торговцам и меценатам, которые ассоциируются с историей рабства и колониализма, стали основной мишенью протестов движения Black Lives Matter по всему миру. В Британии, Бельгии и США власти по требованию активистов их демонтируют.

Русская служба Би-би-си разбирается, почему исторические фигуры, которые многим кажутся привычными и хорошо знакомыми, вызвали гнев борцов с расизмом.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского спровоцировала массовые протесты в десятках городов США и во многих странах мира, а также заставила вновь задуматься об уместности тех или иных исторических памятников.

Британские активисты из движения Black Lives Matter представили список из 60 памятников, расположенных на всей территории Соединенного Королевства.

Цель проекта Topple the Racists ("Свалим расистов") - инициировать дискуссию об их демонтаже, чтобы "Британия наконец признала правду о своем прошлом", пишут активисты.

Список открытый, и это иногда приводит к конфузам. В нем фигурируют, например, пять памятников Роберту Пилу, который занимал пост премьер-министра Британии в 1830-х и 1840-х годах, а также был министром внутренних дел.

Пил разработал девять принципов этики для полицейских, которые до сих пор используются при подготовке британской полиции.

Активисты, требующие демонтажа памятника в Лидсе, пишут в аннотации, что Пил рассматривал законопроект об отмене рабства как угрозу хлопковой промышленности и выступал против него, однако это ошибка.

Газета Manchester Evening News указывает, что Пил не мог быть автором петиции об отзыве законопроекта от 1806 года, а против отмены работорговли выступал его отец, которого тоже звали Роберт.

Также в списке - памятник сэру Френсису Дрейку, мореплавателю 16 века, известному своей ролью в победе над испанской Армадой, и адмирал Нельсон. Список продолжают изучать британские СМИ.

В Лондоне демонтаж памятников тем временем продолжается - на прошлой неделе был демонтирован памятник работорговцу Роберту Миллигану, владевшему плантациями на Ямайке. Как сообщается, это было сделано по просьбе общественности.

В расизме также упрекают сэра Уинстона Черчилля, памятник которому был поврежден в ходе недавних протестов в Лондоне. Хотя памятники ему не будут переоцениваться в рамках работы созданного мэром Лондона комитета, на фоне протестов Черчилля много критикуют.

"Он, безусловно, считал, что люди белой расы превосходят остальных, он ясно об этом говорил", - отмечает историк Ричард Той.

"Он делал неприятные замечания об индийцах, называл их чудовищными людьми с чудовищными верованиями", - добавляет историк.

В Оксфорде снова требуют убрать памятник инициатору английской колониальной экспансии в Южной Африке XIX века Сесилу Родсу, основателю компании De Beers, которая занимается добычей алмазов.

Мимо здания Ориел-колледжа Оксфордского университета, на фасаде которого установлен памятник Родсу, в минувший вторник прошли маршем несколько тысяч человек. Протест был мирным, участники скандировали "Родс должен пасть". За акцией наблюдала полиция.

За то, чтобы демонтировать статую Родса, выступают 26 из 48 членов городского совета Оксфорда, который имеет право убрать памятник. Одна из интернет-петиций за демонтаж статуи набрала более четверти миллиона подписей.

В среду ректор Оксфордского университета лорд Крис Паттен назвал требования протестующих "немного лицемерными".

"Немного лицемерно то, что Оксфорд берет деньги на обучение ста студентов каждый год, пятая часть которых приезжает из Африки, а потом звучат требования сбросить памятник Родсу в Темзу", - сказал он.

Именем Сесила Родса названы несколько грантов и стипендий на обучение в Оксфорде для зарубежных студентов. Его обширная благотворительная деятельность коснулась многих образовательных учреждений в ЮАР.

Паттен добавил, что придерживается той же точки зрения на фигуру Родса, что Нельсон Мандела, назвавший в 2003 году британского колонизатора "частью сил, которые сделали Южную Африку такой, какая она есть".

Член городского совета Оксфорда Шаиста Азиз назвала заявление Паттена бестактным и не касающимся сути претензий активистов.

Движение "Родс должен пасть", организовавшее акцию, появилось в 2015 году, когда группа студентов потребовала убрать памятник Родсу. Тогда руководство университета в итоге приняло решение оставить памятник.

В Париже в понедельник были облиты красной краской две статуи, относящиеся к периоду Французской колониальной империи.

Пострадал памятник философу-просветителю Вольтеру, состояние которого, как известно, пополнялось за счет колониальной торговли.

Также красной краской облили памятник генералу Юберу Лиотэ, который участвовал в колониальных войнах в Индокитае и Марокко и считал колониализм благом для населения подчиненных территорий.

Памятники установлены у Дворца инвалидов, где находится могила Наполеона.

Также в городе Лилль на постаменте памятника французскому генералу 19 века, губернатору Сенегала Луи Федербу неизвестные нанесли надписи "колонизатор" и "убийца".

В Бельгии после нескольких недель протестов против расизма с постамента сняли несколько памятников королю Леопольду II.

Правивший Бельгией в XIX веке монарх известен захватом долины реки Конго. При нем проводилась жестокая колониальная политика в отношении местного населения, вплоть до геноцида. Количество жертв колониальной политики Бельгии оценивается в 10 миллионов человек. Именно при Леопольде II от выполнявших карательные операции солдат требовали предъявлять руки убитых.

Протесты Black Lives Matter в Бельгии были масштабными - в конце прошлой недели на улицы Брюсселя вышло десять тысяч человек. Они вышли на площадь перед зданием Дворца правосудия, главного суда Бельгии, строительство которого было профинансировано Леопольдом II.

Памятник Леопольду в Антверпене во время протестов подожгли и разрисовали граффити, позже городские власти сняли его с постамента и отправили в музей. В Брюсселе на памятнике королю написали слово "убийца". Еще один памятник королю разрисовали в ходе протестов в городе Гент.

У демонтажа памятников Леопольду II в Бельгии есть и противники, считающие короля основателем бельгийской международной торговли, принесшей стране богатство.

Бельгийцы продолжают подписывать петиции с требованием сноса всех памятников королю в стране. Одну из петиций подписало более 70 тысяч человек.

30 июня в Конго отпразднуют 60-ю годовщину независимости. Авторы петиции хотят, чтобы памятники снесли до этой даты.

В США активисты Black Lives Matter последовательно борются с памятниками генералам и солдатам конфедерации южных штатов эпохи Гражданской войны 1860-х годов.

В 2017 году, после столкновений в Шарлоттсвилле, распространившихся на несколько городов США, памятникам конфедератов была объявлена настоящая война. По ее итогам некоторые города решили демонтировать вообще все имеющие отношение к истории южных штатов мемориалы.

В 2020-м на протестах, вызванных гибелью Джорджа Флойда, целью активистов стали те же фигуры.

Мишенью протестующих снова стал памятник генералу Роберту Ли, главнокомандующему армией южан и рабовладельцу. В 2017 году протестующие, помимо прочего, разбили лицо его памятнику в Северной Каролине.

В нынешнем году активисты добились демонтажа 12-тонного памятника Ли в штате Вирджиния, установленного в 1890-м году. "Мы больше не будем проповедовать фальшивую версию истории", - сказал губернатор штата, объявляя о решении демонтировать памятник.

Статуи конфедератов - как конкретных исторических фигур, так и мемориалы павшим солдатам - после протестов демонтируют во многих городах США.

На прошлой неделе демонтировали и увезли на грузовике памятник павшим солдатам в Джексонвилле, штат Флорида, а мэр города республиканец Ленни Керри призвал убрать вообще все связанные с конфедерацией монументы.

Демократы в сенате США готовятся представить законопроект о демонтаже памятников конфедератам в зданиях конгресса. Он должен поступить на рассмотрение нижней палаты в четверг.

Параллельно с санкционированным демонтажом протестующие в некоторых частях США продолжают разрушать памятники.

В городе Ричмонд, штат Вирджиния, в ночь на среду разрисовали, подожгли и сбросили в реку статую Христофора Колумба, стоявшую на набережной.

Еще одна статуя Колумба была обезглавлена в Бостоне. Полиция ведет расследование.

