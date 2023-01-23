Через латвийско-российскую границу не пропустили 20 тонн семян кукурузы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В фитосанитарном контрольном пункте "Убылинка" (российско-латвийская граница) сотрудники Россельхознадзора по Псковской области не пропустили 20 тонн семян кукурузы, предназначенной для посева.

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Во время контроля инспектор установил, что информация о сорте семян кукурузы, содержащейся на маркировке упаковки, не совпадает со сведением в фитосанитарном сертификате.

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