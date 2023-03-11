Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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Один из самых кровожадных пророссийских Telegram-каналов называется "ZVерства и точка", его ведет бывший диакон РПЦ Павел Шульженок вместе с женой по имени Моника. Правда, Моники не существует — мужчина ее просто придумал (правда, сам он утверждает, что создал с помощью уникальной психологической практики). Это не мешает "супружеской паре" регулярно публиковать посты с призывами убивать украинцев. Иван Козлов поговорил с Шульженком, чтобы разобраться, что представляет собой "современная русская магия с литерой Z".

По данным ООН, после начала полномасштабного российского вторжения более полутора миллиона украинцев нашли убежище в соседней Польше. Увеличение численности населения страны почти на 5% не поколебало невероятно высокий уровень поддержки Киева в польском обществе, но и не могло его не изменить. Кристина Сафонова съездила в Варшаву, Краков и приграничный Пшемысль, чтобы рассказать о том, как поляки помогают украинцам и как украинцы теперь живут вместе с поляками.

На протяжении уже двух месяцев израильтяне выходят на акции протеста против судебной реформы, инициированной недавно вернувшимся на пост премьер-министра страны Биньямином Нетаньяху. Недовольные идеей ограничить полномочия Верховного суда уверены: ветеран израильской политики хочет обезопасить себя от уголовного преследования, а входящие с ним в коалицию ультраправые партии — подвергнуть репрессиям представителей различных меньшинств. Илья Азар посетил митинги в Тель-Авиве и Иерусалиме и поговорил со сторонниками и противниками Нетаньяху, чтобы понять, что происходит в Израиле в последние недели.

Хотя Россия и Украина довольно часто сообщают об обмене пленными, в обеих странах продолжают удерживать сотни иностранных граждан. В случае с российскими СИЗО и прочими учреждениями речь идет не только о военных, но и о мирных жителях соседней страны, которые по той или иной причине вызвали подозрение у оккупационных властей. "Важные истории" публикуют монологи женщин, чьих родственников — морпеха с острова Змеиный, участника обороны Киева и мариупольчанку с фамилией Навальная — взяли в плен россияне.

Последние девять лет Владимир Соловьев — главное лицо российской пропаганды, во всем соглашающийся с позицией Кремля, называющий оппозиционеров "двумя процентами дерьма" и угрожающий нанести ядерные удары по европейским столицам. Впрочем, его карьера началась задолго до 2014 года, и поначалу Соловьева высоко ценили за журналистский профессионализм, закрывая глаза на невероятное самолюбие и нападки на окружающих. Олеся Остапчук поговорила с коллегами и знакомыми главной звезды российского федерального вещания, а еще прочитала книги телеведущего (их больше двух десятков!), чтобы попытаться понять: как ведущий главных ток-шоу нулевых превратился в человека во френче, призывающего к военным преступлениям.

Бонус — что посмотреть: расследование ФБК о "черной кассе" мэра Москвы

В 2018 году в ходе своей предвыборной кампании Сергей Собянин заявил о запуске "Моего района" — программы благоустройства российской столицы. Для ее финансирования бюджетные деньги переводились на счета специально созданной некоммерческой организации. Представители ФБК утверждают, что получили доступ к данным о 100 тысячах банковских транзакций, связанных с этим юрлицом за последние три года, и обнаружили, что миллиарды рублей на самом деле были потрачены на пиар московского градоначальника — соответствующие услуги заказали у семьи главреда RT Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна, журналистки Ксении Собчак, таблоида Life, телеканалов RTVI и "Царьград". Немалые суммы за фиктивные соцопросы переводилась на счета политтехнологов, которые во время выборов занимались кампаниями кандидатов, позиционировавших себя как самовыдвиженцев и скрывавших свою связь с властями.

Большой (и в каком-то смысле затмивший главную тему расследования) блок видео посвящен главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову — в ФБК уверены, что получение от городского правительства денег на издание исторического журнала (сам Венедиктов об этом рассказал еще несколько лет назад) фактически было взяткой ради обеления непрозрачной системы электронного голосования, использованной на выборах в Госдуму в 2021 году. Впрочем, даже среди оппозиционеров и журналистов такие выводы оценили крайне неоднозначно.