Чернигов обстрелян, несмотря на обещание Москвы снизить активность боевых действий
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Губернатор Черниговской области Украины Вячеслав Чаус заявил, что нападения со стороны российской армии не прекращаются, несмотря на данное Москвой обещание снизить на этом направлении активность боевых действий.

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По словам главы региона, в результате продолжавшихся всю ночь обстрелов пострадали жилые дома, инфраструктура, здания библиотек и торговых центров.

"Всю ночь враг бил по Чернигову. Но мы все восстановим, и наш Чернигов будет еще лучше, чем был; наш Нежин будет еще лучше; все города Черниговщины будут намного лучше, чем они есть на сегодня", — сказал Чаус.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что обещание России ослабить наступление на Киев и Чернигов было бы хорошей новостью, если бы слова российских властей можно было принимать на веру.

"Часто русские говорят одно, а на самом деле происходит другое. Только время покажет, сколько правды в этих словах. Мы сейчас очень осторожно относимся к этим словам", — сказал Чаус Би-би-си.

Ранее Чаус рассказал Би-би-си, что после обстрела нескольких жилых районов города накануне, во вторник, были госпитализированы 35 человек: "Некоторые погибли, некоторые потеряли ноги". У Би-би-си нет возможности подтвердить эту информацию.

В Киеве в среду утром тоже звучали сирены воздушной тревоги, однако заместитель мэра города Николай Поворозник заявил, что в этот раз ночного обстрела не было.

В Киеве и Вашингтоне говорят, что заявление России о сокращении боевой активности на Киевском и Черниговском направлениях свидетельствует, что Москва перекидывает военные подразделения на восток Украины.

Обещание снизить военную активность украинцы восприняли скептически. "Украинцы — не наивные люди", — заявил президент Владимир Зеленский в ночном видеообращении.

Президент США Джо Байден сказал, что оценивать заявление России рано, надо смотреть, какие действия за ним последуют.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии также призвали не терять бдительности в отношении России.

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BBC News Русская служба:

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