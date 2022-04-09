Чернобыль во время российского вторжения: "Мы воровали у россиян топливо, чтобы не допустить катастрофу"

24 февраля, в самый первый день российского вторжения, Чернобыльская атомная электростанция, которая находится всего в 16 км от границы с Беларусью, была занята российскими войсками. Сейчас она вновь находится под контролем Украины, и корреспондент Би-би-си Йогита Лимайе одной из первых побывала там и побеседовала с сотрудниками АЭС, которые все это время старались обеспечить безопасность объекта и рассказали о том, что происходило после захвата станции.

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Российские войска, при поддержке бронетехники вторгшиеся в Украину с территории соседней Беларуси, первым делом взяли в плен около 170 украинских национальных гвардейцев, охранявших АЭС, и заперли их в подвале станции, после чего принялись обыскивать территорию в поисках взрывчатки и боеприпасов.

Инженерам и другому техническому персоналу станции было позволено продолжать работу.

"Военные хотели знать, как управляется АЭС, хотели получить документацию, и мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда и с применением силы", — рассказывает начальник отдела радиационной безопасности станции Александр Лобада.

Через два дня в Чернобыль приехали группы специалистов из "Росатома".

Хотя АЭС выведена из эксплуатации, там хранится большое количество радиоактивных отходов, и оборудование станции нуждается в постоянном обслуживании.

После катастрофы 1986 года миллиарды долларов были потрачены на то, чтобы провести работы по дезактивации и сдерживанию дальнейшего распространения радиации. В случае несоблюдения мер безопасности возможны новые серьезные утечки радиации. Именно поэтому сотрудники АЭС даже после захвата станции прилагали все усилия к тому, чтобы держать ситуацию под контролем.

Операционные залы, откуда осуществляется основной контроль, находятся на верхнем этаже здания АЭС по обеим сторонам длинного узкого коридора. Некоторые из этих помещений были под замком. Не обнаружив ключей, российские военные просто выломали двери.

"Нам приходилось постоянно с ними торговаться и при этом стараться не обидеть их, чтобы они позволили персоналу выполнять свои обязанности", — рассказывает инженер Валерий Семенов.

Когда на станции на три дня отключилось электричество, Валерию пришлось срочно искать топливо для электрогенератора и даже воровать его у российских солдат.

"Если бы мы лишились электричества, могла бы произойти катастрофа, — объясняет Александр Лобада. — Мог бы случиться выброс радиоактивных материалов, и можете себе представить, какого масштаба. Я даже за свою жизнь так не боялся, я боялся, что будет, если я не смогу уследить за оборудованием. Я боялся, что это обернется трагедией для всего человечества".

Зона непосредственно за станцией называется Рыжим лесом, это один из самых зараженных участков на планете. Именно этот участок принял на себя основной поток радиации при взрыве в 1986 году, и деревья, преимущественно сосны, мгновенно погибли, а хвоя порыжела.

При этом, как показали снимки, сделанные с украинских беспилотников, российские солдаты копали там траншеи и даже некоторое время жили в этом лесу, явно не подозревая о радиоактивной опасности. Это подтвердили Би-би-си и сами работники станции.

По данным украинского атомного агентства "Энергоатом", эти военные могли получить серьезные дозы облучения.

Прямо перед бетонным саркофагом, которым накрыт поврежденный реактор, российские солдаты устроили огневые точки, защищенные мешками с песком, на случай возможной атаки, хотя по мнению Валерия, украинским военным и в голову не пришло бы вести стрельбу вблизи ядерного реактора.

В подвале основного здания было устроено некое подобие спального помещения. На полу до сих пор валяются матрасы, одежда, обувь и другие личные вещи украинских нацгвардейцев, которых держали там в плену. Когда российские войска уходили, они забрали с собой и пленных.

"Нам удалось поддержать безопасность АЭС, но, к сожалению, они увели наших военных", — говорит Валерий. Достоверных сведений о том, где могут находиться 169 украинских нацгвардейцев, нет, но персонал станции полагает, что их держат на территории России.