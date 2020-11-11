Чешская разведка предупредила об угрозе мировой войны
Foto: Kadrs no video

Миру все еще угрожает опасность глобального военного конфликта, говорится в опубликованном отчете чешской военной разведки за 2019 год. Об этом пишет РБК.

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"Возможный конфликт глобального характера, к которому движется современный мир, пока находится на первой стадии подготовки. Формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", — говорится в документе.

В докладе также отмечается, что поляризация интересов, мнений и разных установок в мире усилилась, а роль международного права значительно снизилась.

"Манипулятивное мышление, ошибочные предположения, предвзятые выводы и вытекающие из них действия в сочетании с отсутствием осознания ответственности привели к росту напряженности между глобальными соперниками — Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Однако эти явления приводили к противоречиям даже между странами, считавшимися ранее близкими союзниками", — отметили авторы доклада.

"Открытая конфронтация не рассматривается как угроза, но является таковой. Она воспринимается как возможность теми, кто считает, что они могли бы быть более успешными в конфликте", — отметили эксперты.

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