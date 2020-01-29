Чешские энтузиасты бесплатно сделали сайт, на который власти страны хотели потратить миллионы евро

Группа программистов из Чехии бесплатно разработала и передала в управление правительству страны государственный сервис сервиса по продаже электронных разрешений на проезд по платным скоростным автомагистралям. Энтузиасты пошли на такой шаг в знак протеста против планов Министерства транспорта Чехии потратить на это несколько миллионов евро.

Как пишет TJ, ранее ведомство объявило тендер на разработку сервиса, включающего интернет-магазин и мобильные приложение для iOS и Android. На это власти были готовы потратить почти 16 млн евро, а четырехлетний контракт на разработку и поддержку сервиса без открытого конкурса заключили с компанией Asseco Central Europe.

Эти действия чиновников вызвали возмущение в местном IT-сообществе из-за "явного расточительства". Так, владелец компании Actum Digital Томаш Вондрачек заявил, что всю работу в рамках тендера можно сделать буквально за пару дней. После этого он предложил желающим программистам собрать команду и разработать нужный правительству сервис.

"Нами руководило желание противостоять системе завышения цен на госконтракты, где происходит злоупотребление некомпетентностью клиентов [в вопросах IT]. А наши деньги в итоге просто вылетают в трубу", — сказал Вондрачек.

На его призыв откликнулось более 300 разработчиков, а в итоге в пятницу, 24 января, в офисе Actum Digital собралась команда из 60 человек. К вечеру воскресенья программисты запустили сайт fairznamka.cz, отвечающий большинству требований Министерства транспорта. 27 января портал был запущен в тестовом режиме. К государственной сети он пока не подключен.

Во время работы над проектом энтузиастов навестил глава правительства Чехии Андрей Бабиш. Он сообщил, что теперь Министерство транспорта проведет открытый конкурс на поиск компании, которая окончательно запустит систему к 1 декабря 2020 года. Сумму такого контракта Вондрачек оценил примерно в четверть от первоначальной, отметив, то его компания не будет участвовать в этом конкурсе. Сообщается также, что правительство предложило команде разработчиков плату, но в итоге сайт стал подарком, как и планировалось с самого начала.

Эта история привела и к кадровым перестановкам — глава Министерства транспорта Владимир Кремлик был отправлен в отставку. Позднее он заявил, что уважает это решение Бабиша, а проведение закрытого конкурса объяснил необходимостью оперативного создания нового сервиса. В компании Asseco Central Europe сообщили о готовности разорвать контракт на 16 млн евро без требования компенсации.