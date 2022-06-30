Чешские власти порекомендовали университетам отчислить российских и белорусских студентов. Причина — санкции ЕС

Чехия ограничивает возможность обучения россиян в университетах по техническим специальностям. Но те, кто письменно дистанцируется от войны против Украины, могут продолжить учебу. Что узнала Deutsche Welle?

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Согласно решению министерства образования Чехии, несколько сотен российских и белорусских студентов, обучающихся техническим специальностям в чешских университетах, будут вынуждены прекратить учебу или сменить предмет. В своем решении власти страны ссылаются на санкции, принятые Европейским Союзом в ответ на развязанную Россией войну против Украины.

"Эти санкции основаны на прямо применимых постановлениях Совета ЕС (№ 833/2014, № 692/2014, № 2022/263 и № 765/2006), запрещающих предоставление технической помощи физическим и юридическим лицам и организациям из перечисленных стран. Согласно мнению комиссии, предоставление высшего образования и поддержка прикладных исследований, среди прочего, могут считаться технической помощью", — заявила Радка Вильдова, заместитель министра образования, в письме чешским университетам. Однако, поскольку университеты в Чешской Республике имеют сильную академическую автономию, министерство может только рекомендовать, с каких курсов следует исключить российских студентов. Как сообщает новостной сервер Aktuálně.cz, Вильдова предупредила университеты, что они "рискуют потерять свой международный авторитет", если не будут соблюдать санкции.

Университет ищет решение, удобное для студентов

Одним из вузов, столкнувшихся с этой проблемой, является Чешский технический университет (CTU) в Праге. Сегодня здесь обучаются около 17 тысяч студентов, почти 800 из них — из России. "Мы пытаемся найти способ выполнить условия санкций против России и в то же время позволить российским студентам продолжить обучение. Мы определенно хотим предотвратить принудительное возвращение студентов в РФ из-за санкций", — рассказала DW глава администрации университета Люция Оргоникова.

Для российских студентов, которые желают продолжить обучение в сферах, подпадающих под санкционные ограничения, таких как кибернетика или аэронавтика, университет предложил возможность подать заявку в форме письма в ректорат, в котором они дистанцируются от войны России против Украины. С этими письмами они могут обратиться в финансово-аналитическое управление при Минфине Чехии (FAU) за разрешением на продолжение учебы. "Но это лишь один из вариантов", — говорит Оргоникова, ссылаясь на приказ ректора CTU Войтеха Петрачека.

Антипутинское письмо не является условием

"Война осложнила мое пребывание в Чехии. Мой IT-сектор сейчас рассматривается как "техническая поддержка" России. Поэтому каждый день я жду решения о прерывании учебы", — так редакторы новостного сервера HlídacíPes.org передают слова Ильи, российского студента факультета информационных технологий Технологического университета Брно.

При этом многие студенты не согласны с решением властей страны и ректоров университетов, готовых стричь всех под одну гребенку. "Я против войны, которую Россия ведет в Украине и мне неприятно, что меня дискриминируют только из-за моего паспорта", — рассказал DW российский студент Чешского технического университета в Праге, который не захотел называть свое имя.

Некоторые студенты из РФ готовы воспользоваться подобной возможностью для продолжения обучения по "критическим дисциплинам". Один из них — Никита Ирюпин, который в эти дни получил степень бакалавра в области программной инженерии и намерен учиться дальше. "Я напишу письмо. Но у меня есть преимущество — я здесь со своей семьей", — сказал он DW, добавив, что публично выступает против российской агрессии и поддерживает Украину. Ирюпин также участвовал в организации большой антивоенной демонстрации русского меньшинства в Чехии, которая собрала несколько тысяч человек в центре Праги. "Теперь я буду в списке предателей России", — говорит он.

В то же время Никита Ирюпин признает, что, хотя среди российских студентов явно преобладают противники войны, вышеупомянутое письмо может повлечь за собой проблемы. "Многие студенты опасаются, что письмо может стать достоянием гласности, и тогда российское правительство станет преследовать не только их, но и, возможно, членов их семей, живущих в России. Подобно тому, что произошло с родственниками некоторых противников Кремля, уехавших за границу. Никто из студентов не хочет подвергать опасности свои семьи", — объясняет Никита Ирюпин.

Будут привлечены к ответственности

Живущий в Чехии кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, автор еженедельной колонки на DW Иван Преображенский подтверждает: в России существует риск, что студенты, которые напишут подобное письмо, будут привлечены к ответственности. "Максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы", — рассказал он, ссылаясь на законы, которые в настоящее время обсуждаются или действуют в России. "До сих пор нам неофициально говорили, что этого не произойдет. Однако понятно, что в отношении "опасных студентов" обязательно будут введены некоторые ограничения", — уверен Преображенский. По его информации, в Чешской Республике обучается 8500 студентов из России. "Насколько я знаю, Чехия — единственная страна ЕС, где эти санкции напрямую затрагивают студентов", — говорит он.

Поддержка российских диссидентов продолжается

Некоторые представители украинской общины в Чехии приветствуют ограничения в отношении россиян. "Это шаг в правильном направлении. С одной стороны, россияне должны ощутить последствия действий своего правительства. И если мы не предоставляем России технологии для укрепления ее военной мощи, то мы не должны предоставлять комфортное жилье и обучение ее гражданам, которые также могут быть использованы против нас сейчас или в будущем", — говорит Ленка Вичова, украинка и главный редактор украинского журнала.

Пресс-секретарь МИД Чехии Ленка До рассказала DW, что, несмотря на официальное прекращение выдачи виз гражданам РФ, Чешская Республика продолжит выдавать разрешение на въезд противникам путинского режима, а также любым россиянам в гуманитарных случаях.

Чешская Республика имеет большую традицию поддержки российской демократической оппозиции. В период между двумя мировыми войнами Чехословакия предоставила убежище и поддержку многим тысячам русских, спасавшихся от большевистского режима, а Прага была одним из центров "белой эмиграции" в Европе.

Центр Бориса Немцова в Карловом университете продолжает эту традицию. Всего в Чехии сегодня проживает до 100 000 выходцев из РФ, а число украинцев оценивается примерно в полмиллиона человек. Оно резко увеличилось после волны беженцев, вызванной агрессией Путина. Большинство из примерно 250 тысяч вынужденных переселенцев составляют женщины и дети.