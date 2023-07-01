Четвертая ночь беспорядков во Франции из-за смерти подростка: власти привлекли 45 тысяч полицейских, сотни людей задержаны
Foto: AFP/Scanix/LETA

Французские власти задействовали 45 тысяч полицейских и бронетехнику для обеспечения порядка в четвертую ночь беспорядков из-за убийства полицейским подростка.

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Участники беспорядков поджигают здания и автомобили, врываются в магазины по всей стране, в том числе в Марселе, Лионе, Тулузе, Страсбурге, Лилле и Париже, в одном из пригородов которого — Нантере — и погиб 17-летний подросток.

По предварительным данным, несовершеннолетний Наэль М., алжирец по происхождению, во вторник утром был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.

Полицейские поначалу заявили, что подросток пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе.

С тех пор каждую ночь французские города охватывают беспорядки.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен утверждает, что обстановка этой ночью намного спокойнее, чем накануне.

Во время ночного визита в департамент Ивелин к западу от Парижа, он заявил, что масштаб беспорядков стал гораздо меньшей, а в некоторых районах ситуация "чрезвычайно спокойная".

Одновременно поступают сообщения о повсеместном хаосе в городах по всей Франции. МВД сообщило, что число задержанных превысило 470. Накануне были арестованы более 900 человек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в пятницу сообщил, что около трети задержанных за участие в беспорядках "молоды или очень молоды". Глава МВД Жеральд Дарманен позже уточнил, что некоторым арестованным всего по 13 лет.

Он призвал родителей принять меры и убедиться, что дети, собиравшиеся протестовать, остались дома

Макрон осудил волну беспорядков, охвативших Францию в последние дни, и заявил, что смертью Наэля пытаются оправдать насилие, назвав это "недопустимым использованием смерти подростка в своих целях".

В Марселе за ночь были задержаны не менее 80 человек.

На видеороликах, опубликованных в соцсетях, виден взрыв в старом порту города. Городские власти заявили, что расследуют причину происшествия, но предполагают, что жертв в результате взрыва нет.

Также распространяются кадры, на которых фургон таранит вход в супермаркет Aldi, после чего туда забегают люди. На других записях видно, что супермаркет горит.

По словам полиции, ранее участники беспорядков разграбили оружейный магазин в городе и украли охотничьи ружья, но не взяли боеприпасы.

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Мэр Марселя Бенуа Паян призвал правительство немедленно направить дополнительные силы безопасности в город.

Позже глава МВД Дарманен написал в твиттере, что "в данный момент [в Марсель] прибывает подкрепление".

Полицейский, застреливший подростка, арестован, ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве. В четверг он публично извинился перед семьей погибшего.

Его адвокат Лоран-Франк Льенар сказал, что полицейский "опустошен" и что его подзащитный — не такой человек, который "встает по утрам, чтобы убивать людей".

"Первыми словами, которые он произнес, были извинения. И последними словами, которые он сказал, были извинения перед семьей", — заявил адвокат обвиняемого.

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BBC News Русская служба:

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