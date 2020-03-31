Четвертая жертва коронавируса в Эстонии: в больнице скончался 90-летний мужчина

В ночь на вторник в Ида-Вируской центральной больнице скончался 90-летний мужчина, пробы которого на Covid-19 были позитивными. Это четвертая жертва коронавируса в Эстонии.

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С воскресенья по понедельник в Эстонии поступили результаты 1149 тестов на коронавирус, 3 процента, то есть 30 из них положительные.

По данным регистра народонаселения, за сутки больше всего новых случаев установлено в Харьюмаа (10), на Сааремаа (6), в Ида-Вирумаа (3); в Пярнумаа, Рапламаа, Тартумаа и Вырумаа установлено по 2 случая, в Ляэне-Вирумаа, на Хийумаа и в Валгамаа добавилось по одному случаю.

Всего в Эстонии проведено 12401 тестов, позитивными являются 765 из них, то есть 6 процентов. По данным анализов, больше всего инфицированных в группах людей 45-49 и 50-54 лет — 11 процентов, в возрастных группах 35-39 и 55-59 лет по 10 процентов.

По состоянию на вечер понедельника в Эстонии в госпитализации из-за нового коронавируса нуждался 91 пациент, 13 из которых находятся в реанимации и их состояние требует применения дыхательных аппаратов. Из больниц с начала эпидемии выписаны 26 человек, умерли четверо.