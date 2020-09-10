"Четвертый тур". Выдержит ли Зеленский испытание местными выборами во время пандемии

Украина вступает в избирательную кампанию — третью за последние полтора года. 25 октября здесь состоятся местные выборы, которые позволят не только обновить городские и районные советы, но и станут своеобразным референдумом о доверии действующей власти и партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

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Украинцы будут избирать 22 областных совета из 24 (без Донецкого и Луганского), 119 районных советов, а также советы почти полутора тысяч объединенных территориальных общин — базовых административных единиц Украины.

Эти выборы станут первыми после того, как на Украине прошел первый этап реформы децентрализации. В рамках этой реформы Киев передал органам местного самоуправления огромное количество полномочий и ресурсов.

С 2014 по 2019 год суммарный объем местных бюджетов увеличился в четыре раза, отчитывается украинское правительство. Расходы на государственную программу регионального развития за этот же период увеличились в сорок раз. В 2018 году территориальные общины получили в собственность почти 1,5 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые ранее принадлежали государству. Поэтому вес и значимость кресла мэра или депутата местного совета после этих выборов будет очень высокой.

Экзамен для "Слуги народа"

Эти местные выборы важны не только тем, что новоизбранные депутаты будут распоряжаться значительно большими деньгами и иметь больше полномочий, чем их предшественники.

На Украине эту кампанию часто называют "четвертым туром президентских выборов". Первые два — весной прошлого года — стали триумфом самого популярного комика страны Владимира Зеленского, очутившегося в результате в кресле главы государства. "Третий тур" — это досрочные парламентские выборы летом прошлого года, на которых на волне успеха Зеленского сенсационно победила его партия "Слуга народа".

Местные выборы станут экзаменом для команды Владимира Зеленского: они покажут, удалось ли ей сохранить огромный кредит доверия, полученный от украинцев в прошлом году.

Судя по результатам последних соцопросов, "Слуге народа" есть о чем тревожиться. Ее рейтинг, который в декабре прошлого года составлял беспрецедентные для Украины 47,8%, сейчас колеблется в районе 30%.

Коронавирусная проблема

И причина тут не только в закономерном разочаровании избирателей в "новых лицах", которые не принесли украинцам немедленного повышения благосостояния, и не в серии скандалов, в которые попали "слуги" в парламенте и за его пределами. Опросы показывают, что украинцы считают, что "старые лица", такие, например, как мэры крупных городов, эффективнее борются с пандемией коронавируса, чем "свежая кровь" в лице центральной власти.

"Зеленый" (то есть цветов партии "Слуги народа") Киев вводил непопулярный карантин, который отобрал у людей деньги и работу. Мэры Черкасс, Тернополя, Ивано-Франковска — активно сопротивлялись попыткам "центра" "закрыть" их города, отказывались останавливать общественный транспорт и вообще говорили, что защищают интересы простых людей.

Так стоит ли удивляться тому, что в большинстве крупных городов Украины самые большие шансы на победу имеют их ныне действующие мэры? А в Киеве, где в прошлом году на парламентских выборах выдвиженцы "Слуги народа" получили все 13 мандатов в мажоритарных округах, сегодня рейтинг партии власти составляет чуть больше 10%. Это почти в три раза меньше чем у партии Виталия Кличко УДАР.

Вообще, одним из феноменов этих выборов могут стать очень хорошие результаты именных проектов популярных мэров в их родных городах. Кроме уже упомянутого УДАРа Кличко, речь идет, например, о партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков" харьковского мэра Геннадия Кернеса, партии "Доверяй делам" одесского городского головы Геннадия Труханова или "Родном доме" черниговского градоначальника Владислава Атрошенко. Активность этих партий, как правило, ограничивается одним отдельно взятым городом.

Другие мэры объединяются в "групповые" проекты — своеобразные "партии мэров". Самые крупные из них — партия "Пропозиція" ("Предложение"), в которую вошли мэры Днепра, Житомира или Николаева, и связываемая с олигархом Игорем Коломойским партия "За майбутнє" "За будущее", которую поддержали мэры Ровного, Черкасс и Кременчуга.

"Страшилка", которую можно услышать в киевских околополитических кругах, — что в последний момент, под угрозой громкого поражения власть просто отменит выборы, объяснив этот шаг неблагополучной эпидемической ситуацией в стране. О такой угрозе, например, в интервью Би-би-си на прошлой неделе заявил бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, который, по данным Центра Разумкова, занимает второе место по популярности среди претендентов на кресло мэра Киева.

Представители власти утверждают, что пока такой возможности не рассматривают. Однако в августе главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заявил, что если больше половины территории страны окажется в "красной" карантинной зоне, "то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов".

Выборы не везде

Выборы пройдут не по всей Украине. Голосование не состоится на территориях Донбасса, не контролируемых Киевом, а также в прифронтовых районах. Не будут избраны Донецкий и Луганский облсоветы. Отдельный пункт парламентского постановления о назначении выборов посвящен Крыму: Киев не признает его аннексии Россией, посему констатировал, что выборы украинских местных органов власти на полуострове не пройдут.

Верховная Рада, назначая местные выборы, заявила: выборы на Донбассе и в Крыму пройдут только после "прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: выведения всех незаконных вооруженных формирований, руководимых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск и их военной техники с территории Украины; восстановления полного контроля Украины над государственной границей Украины".

Такая формулировка постановления о назначении местных выборов обсуждалась на минских переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что выставленные Верховной Радой условия проведения местных выборов в Донбассе "прямо противоречат минским соглашениям".

От Рады даже требовали изменить этот пункт постановления, заявил украинский полпред в контактной группе Леонид Кравчук. Он даже направил в Раду письмо с просьбой еще раз рассмотреть текст этого документа. Но пока что украинские парламентарии не взялись за этот вопрос, а шансов на то, что в условиях предвыборной кампании Рада примет требуемые Москвой правки в свое постановление, откровенно говоря, маловато.

Новая система

Сельских голов и мэров малых городов будут избирать выборами в один тур, то есть победит кандидат, получивший больше голосов, чем его конкуренты. В городах, в которых проживает больше 75 тысяч избирателей, выборы мэров будут проходить в два тура.

Местных депутатов в селах и маленьких городках будут избирать по мажоритарной системе. А вот в местных советах, которые будут избираться более чем 10 тысячами избирателей, будет использоваться новая избирательная система и специально разработанный под нее бюллетень.

Избиратель сможет проголосовать не только за партию, которая будет участвовать в выборах, но и за конкретного кандидата из выдвинутого ею списка. То есть кандидаты в депутаты будут конкурировать за место в городских, районных и областных советах не только с выдвиженцами от других партий, но и с коллегами от собственной политической силы.

Противников этого нововведения хватало и в рядах "Слуги народа", однако повсеместное введение открытых избирательных списков было предвыборным обещанием тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского, и сейчас эту систему протестируют на местном уровне.