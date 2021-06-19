Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области

Причиной крушения стал отказ двигателя, пишет "Интерфакс". Самолет принадлежал местному парашютному клубу, пишет портал РБК.

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Двухмоторный самолет Л-410 аварийно сел на Кузбассе, есть погибшие и пострадавшие, пишет "Интерфакс" со ссылкой информированный источник.

По данным "Интерфакс" и ТАСС, при крушении погибли четыре человека. Еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре. "По нашим данным, четыре человека в тяжелом состоянии, еще четыре в средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

Позднее собеседник "Интерфакса" уточнил, что при посадке Л-410 погибли семь человек, еще 12 пострадали. Самолет принадлежал местному парашютному клубу, на борту были спортсмены парашютисты.

По данным агентства, причиной жесткой посадки стал отказ одного из двигателей. К месту аварии выехало не менее восьми бригад центра медицины катастроф.

Всего в самолете находилось 19 человек, пишет "РИА Новости" со ссылкой представителя экстренных служб. Крушение произошло в районе села Журавлево в Промышленновском районе.

Let L 410 "Turbolet" — многоцелевой двухмоторный самолет для внутренних воздушных линий. Разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice.