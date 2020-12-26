Четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине

В центре Берлина произошла стрельба, ранены четыре человека, передает Reuters со ссылкой на полицию.

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Как пишет Berliner Morgenpost, инцидент произошел в столичном районе Кройцберг. Троих раненых обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), еще одного — в находящемся неподалеку Ландвер-канале, он получил травму ноги.

Причина случившегося пока неизвестна, сообщает Berliner Morgenpost, ведутся поиски возможных участников стрельбы, для этого задействовали вертолет.

В феврале в Кройцберге в результате стрельбы погиб один человек, еще четверо получили ранения. Инцидент произошел рядом с концертно-спортивным залом "Темподром", где в это время проходило турецкое комедийное шоу. Из комплекса были эвакуированы все посетители. Погибший — мужчина 42 лет. Позже прокуратура сообщила, что все пострадавшие — турки.

В январе в немецкой общине Рот-ам-Зе в земле Баден-Вюртемберг неизвестный открыл огонь. В ходе стрельбы погибли шесть человек, также двое получили серьезные ранения. В полиции РБК тогда сообщали, что произошедшее — "семейная драма".