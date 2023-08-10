Чиновника Бундесвера, который занимался закупками вооружений, подозревают в шпионаже на Россию

Прокуратура Германии арестовала одного из сотрудников государственного ведомства, которое отвечает за закупки современных вооружений для немецкой армии. Его подозревают в том, что он намеревался передать российской разведке секретные данные.

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В сообщении прокуратуры Германии сказано, что это человек несколько раз пытался выходить на связь с посольством России в Берлине и консульством в Бонне и предлагал сотрудничество.

В соответствии с немецкими законами о защите частной жизни, полное имя подозреваемого не называется, его описывают только как "Томас Х".

"Федеральная прокуратура арестовала немецкого офицера по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой, — написал в твиттере министр юстиции ФРГ Марко Бушман. — Бдительность — это требование времени".

В среду Томас Х был арестован в городе Кобленц, а в его доме и на рабочем месте проведены обыски, сообщает прокуратура.

Этот человек был сотрудником Федерального управления Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке (BAAINBW), головной офис которого находится в Кобленце.

На сайте ведомства сказано, что его главная задача — "обеспечивать Бундесвер эффективным и безопасным оборонным оборудованием, которое ему необходимо".

Многомиллиардные закупки

В том числе эта структура занимается разработкой, испытаниями и закупкой всех видов вооружений — от сложных IT-систем для танков и самолетов до оружия, которое солдаты используют в бою, отмечает агентство AFP.

По данным прокуратуры, офицер пытался выйти на связь с российскими дипломатами в Бонне и Берлине в мае 2023 года и делал это по собственной инициативе.

"В процессе он передал информацию, полученную в ходе своей профессиональной деятельности, чтобы она попала в руки российских разведслужб", — сообщает прокуратура.

Она не уточняет, удалось ли в результате Томасу Х передать какую-либо ценную информацию российским властям и о какого рода данных идет речь. Кроме того, неизвестно, какую должность занимал подозреваемый в BAAINBW.

После начала российского вторжения в Украину Германия стала одним из важнейших партнеров Киева: она передает ему различные системы вооружений, в том числе танки, артиллерию и системы ПВО.

Как отмечает агентство Reuters, в BAAINBW работают около 12 тыс. человек, в том числе 1,8 тыс. военнослужащих. В 2021 году агентство заключило соглашения о поставках Бундесверу оружия на 17,6 млрд евро.

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После начала войны Россия резко активизировала попытки вести разведку на территории Германии, заявила в июне немецкая внутренняя служба безопасности BfV.

"В будущем стоит ожидать более скрытной и агрессивной шпионской кампании со стороны России — так же, как действий с ее стороны в киберпространстве", — было сказано в отчете спецслужбы, на который ссылается AFP.

В конце 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу России в Германии был арестован сотрудник Федеральной разведывательной службы (БНД).

До этого перед судом предстал офицер запаса немецкой армии, обвинявшийся в передаче информации российской разведке в период с 2014 по 2020 год.