мелитополь запорожье украина война российский флаг
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Частью украинского региона, которую контролируют российские войска, будет руководить бывшей вице-губернатор Вологодской области. Ранее сообщалось о назначениях российских чиновников в правительства самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Бывший первый вице-губернатор Вологодской области России Антон Кольцов стал главой правительства Запорожской области Украины. Об этом российским информагентствам заявил Владимир Рогов, которого называют "членом главного совета военно-гражданской администрации" оккупированного региона.

По словам Рогова, Запорожская область начинает выстраивать горизонтальные связи с регионами. "Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам", — сказал он.

Рогов отметил, что Кольцов является выпускником "Школы губернаторов" (Высшей школы госуправления РАНХиГС) и ранее работал в металлургической отрасли, что важно для Запорожской области.

В ходе вторжения в Украину российские войска частично оккупировали Запорожскую область, а также взяли под контроль Херсонскую область. Назначенные там временные администрации объявили, что хотят провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. По утверждению источников "Медузы", Кремль планирует объединить все оккупированные территории Украины в один новый федеральный округ в составе РФ.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант