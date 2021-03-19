Болгарские СМИ сообщают, что задержаны госслужащие, имевшие доступ к секретной информации. Россиян среди них нет.

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В Болгарии задержаны несколько госслужащих, подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщили в пятницу, 19 марта, болгарские СМИ. Согласно их сведениям, обыски и задержания прошли 18 марта в Софии и Пернике. Еще один подозреваемый был пойман на автотрассе "Тракия", ведущей из Софии в Пловдив. Для этого полиция устроила проверку документов у всех выезжающих из столицы страны.

По предварительным данным, россиян среди задержанных нет. Болгарские СМИ пишут, что речь идет о группе чиновников, имевших доступ к секретной информации. Точное число задержанных и другие подробности спецоперации пока неизвестны. В МВД и прокуратуре Болгарии не подтвердили, но и не опровергли данные о задержаниях.

С октября 2019 года МИД Болгарии выслал из страны уже шесть российских дипломатов (последнего - в декабре 2020 года), всех - по подозрению в шпионаже. Россия отвечала на это зеркальными мерами.