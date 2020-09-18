Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 30 миллионов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

От последствий коронавирусной инфекции скончались уже более 950 тысяч человек. Абсолютным лидером как по летальности, так и по количеству случаев заражения остаются США.

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Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 30 млн человек. По данным портала Worldometer на 12.00 мск пятницы, 18 сентября, во всем мире зарегистрирован 30 373 761 случай коронавирусной инфекции, в том числе 950 965 — с летальным исходом.

Абсолютным лидером как по летальности, так и по общему количеству случаев остаются США — почти 7 млн инфицированных и более 202 тыс. летальных исходов. На втором месте находится Индия — более 5 млн заражений и почти 85,5 тыс. смертей, на третьем — Бразилия (почти 4,5 млн случаев, в том числе более 135 тыс. — летальных).

Россия занимает четвертое место в мировой статистике. Здесь зарегистрировано почти 1,1 млн случаев коронавируса и более 19 тысяч смертей. В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, зафиксировано 267 773 случая инфекции, в том числе 9378 — с летальным исходом. В мировое статистике по коронавирусу ФРГ занимает 22-е место.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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