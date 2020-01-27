Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 80 человек

В Китае количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, увеличилось до 80 человек. Об этом со ссылкой на "Би-би-си" сообщает портал телеканала "Дождь". Ранее сообщалось о 56 погибших.

Общее число заболевших в стране достигло 2744 человек, более 300 человек находятся в критическом состоянии.

"Би-би-си" отмечает, что как минимум 42 случая заболевания были зафиксированы в других странах, в том числе США, Таиланде и Австралии.

Вспышка пневмонии в Китае, вызванная неизвестным ранее видом коронавируса, произошла в декабре. Первые случаи заражения произошли в китайском городе Ухань, его источником называли рынок морепродуктов. Случаи заболевания были затем зафиксированы в Южной Корее, Японии, Вьетнаме,Сингапуре, Франции и Гонконге.

25 января председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что распространение вируса ускоряется.