Число погибших при наводнениях в Турции возросло до 77

Из-за наводнений, вызванных ливнями на севере Турции, погибли уже 77 человек. Еще 47 числятся пропавшими без вести.

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"В результате наводнений погибли 77 наших граждан (62 человека в Кастамону, 14 человек в Синопе и один человек в Бартыне)", — приводит ТАСС сообщение турецкого правительственного управления по чрезвычайным ситуациям.

На прошлой неделе на черноморском побережье Турции вода повредила более 450 зданий, обрушилось пять мостов и еще несколько повреждены. Более 2500 человек были вынуждены покинуть дома. Сейчас вода отступила, и спасатели продолжают искать погибших. В некоторых населенных пунктах все еще нет электричества, не работает водопровод.

"В результате наводнений погибли 77 наших граждан (62 человека в Кастамону, 14 человек в Синопе и один человек в Бартыне)", — приводит ТАСС сообщение турецкого правительственного управления по чрезвычайным ситуациям.