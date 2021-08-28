Число погибших при взрывах в Казахстане увеличилось до 13 человек

На территории воинской части в Жамбылской области Казахстана обнаружено тело еще одного погибшего в результате взрывов и пожара на складе боеприпасов. Таким образом, число жертв увеличилось до 13 человек, заявила в субботу, 28 августа, пресс-служба МЧС в Нур-Султане. Личность погибшего устанавливается, неопознанными остаются тела трех человек.

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На месте взрыва и пожара продолжаются поиски пропавших трех человек, сообщили в ведомстве. По данным пресс-службы в ходе ликвидации пожара пострадали около 50 сотрудников МЧС.

Пожар потушен, жители вернулись в свои дома



В свою очередь министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил, что пожар на складе боеприпасов потушен, остаются очаги тления в двух хранилищах. Большинство жителей близлежащих районов вернулись в свои дома, отметил он.

В МВД Казахстана тем временем сообщили об обследовании места происшествия саперами и кинологами, "обследуются промышленные, торговые и жилые объекты". "Круглосуточная служба и патрулирование сотрудников департамента полиции Жамбылской области по ликвидации последствий взрыва продолжаются. Всего было сделано 7 рейсов, перевезено около 3000 человек. Автодороги в район остаются закрытыми, въезжать могут только автомашины спецслужб", говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура. "Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа", — заявил он в Twitter.

Взрывы и пожар на территории воинской части



Вечером 26 августа произошел пожар и около 10 взрывов на складе боеприпасов воинской части N28349 в Жамбылской области. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров. При ликвидации последствий пожара и взрывов погиб, в том числе, военный прокурор Южного региона.

Пострадали 98 человек, большинство их них — военнослужащие, сотрудники прокуратуры и спасатели. Пострадавших и погибших среди гражданского населения, по данным Минобороны, нет. Около 1,2 тысячи жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы в Тараз.