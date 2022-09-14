Число погибших в боях на границе Армении и Азербайджана превысило 150 человек

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан возобновил атаки на границе, в ответ министерство обороны Азербайджана сказало, что это армянские силы нарушили режим прекращения огня. Армения предупредила, что столкновения могут перерасти в войну.

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Пограничные столкновения двух стран начались поздно вечером 12 сентября. Министерство обороны Армении сообщило об атаках, направленных на города, расположенные вдоль всего южного участка границы Армении с Азербайджаном, в том числе Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан.

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что всего лишь "осуществляет локальные контрмеры в ответ на широкомасштабную провокацию Армении".

В среду Армения заявила, что силы Азербайджана оккупировали 10 квадратных километров ее территории.

"Враг оккупировал 40 квадратных километров армянской земли в мае прошлого года, а сейчас оккупировал еще 10 квадратных километров", — заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании парламента.

В чем причина конфликта

Нынешнее обострение лишь косвенно связано с конфликтом из-за Нагорного Карабаха — оно разворачивается на территории собственно Армении, на которую Азербайджан не претендует.

Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха, после нескольких лет военных действий в начале 90-х годов, долгие годы оставался замороженным, но осенью 2020 года вспыхнул с новой силой и закончился фактическим поражением Армении. К моменту прекращения огня при посредничестве Азербайджан установил контроль над почти всей территорией Карабаха и над всеми прилегающими районами, ранее оккупированными Арменией.

Москва направила около 2 000 российских миротворцев для наблюдения за хрупким перемирием.

В столкновениях с 12 сентября уже погибли около 150 человек с той и другой стороны: минобороны Азербайджана заявило о 50 погибших военных, со стороны Армении погибли как минимум 105 человек, данные еще уточняются.

В сегодняшнем заявлении Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан сказано, что Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении до 100 тел военнослужащих ВС Армении, погибших в результате конфликта на границе за два последних дня.

Что говорят в Азербайджане

14 сентября минобороны Азербайджана заявило что начиная с трех часов дня подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу из минометов и артиллерийских установок позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Кяльбаджарского района и Лачина.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 сентября на встрече с представителем Европейского союза Тойво Клааром также говорил о том, что Азербайджан лишь отвечает на провокации Армении и вся ответственность за напряженность лежит на армянской стороне.

Известный в Азербайджане блогер и журналист Хебиб Мунтезир пишет, что противостояние началось с нападения армянской диверсионной группы на азербайджанские посты, где азербайджанские солдаты были убиты, после чего азербайджанская сторона решила подавить огневые точки противника.

Что говорят в Армении

В Ереване отрицают заявление минобороны Азербайджана об обстреле армянской стороной азербайджанских позиций. "Это дезинформация и служит информационной основой для новой военной агрессии против суверенной территории Армении", — заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.

В среду министерство обороны Армении заявило, что "противник возобновил наступление с применением артиллерии, минометов, крупнокалиберного огнестрельного оружия в направлениях Джермук и Верин Шоржа" на границе.

"Несмотря на четкую реакцию международного сообщества на ситуацию, фактически военно-политическое руководство Азербайджана продолжает акты агрессии против суверенной территории Армении, направленные против как военной, так и гражданской инфраструктуры", — сказано в официальном заявлении ведомства.

В интервью агентству Рейтер замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что есть риск перерастания нынешних столкновений в полномасштабную войну.

"Вы знаете насколько хрупкой является ситуация в нашем регионе. И сейчас наблюдается эскалация", — сказал замминистра.

Как сообщает агентство Франс пресс, люди в Ереване требуют от своего правительства активных действий.

"Мы должны сражаться за наши земли, за нашу родину и за нашу страну. Победа будет за нами, если не сегодня, то завтра. Мы несгибаемы", — цитирует агентство одного из родственников погибшего солдата.