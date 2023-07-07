Число погибших во Львове в результате ракетного удара увеличилось до 10 человек

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что число погибших в результате ракетного удара увеличилось до 10 человек, пишет Meduza.io.

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В ночь на 7 июля, написал он в телеграме, спасатели, разбирающие завалы на месте разрушенного жилого дома, нашли еще одну погибшую женщину.

"На этом поисково-спасательная операция завершена", — сообщил Садовый

Российские войска в ночь на 6 июля нанесли ракетный удар по Львову. Мэр города Андрей Садовый назвал произошедшее "одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру Львова" с начала российского вторжения. По словам Садового, обломки ракеты разрушили жилой дом на улице Стрыйской и повредили еще 35 зданий. Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий, в свою очередь, сообщил, что в жилой дом, где погибли мирные жители, попала непосредственно ракета.