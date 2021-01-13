Число пользователей Telegram за 72 часа выросло на 25 млн

По словам основателя сервиса Telegram Павла Дурова, в первую неделю января "число активных пользователей Telegram превысило 500 млн в месяц".

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Число пользователей мессенджера Telegram за последние трое суток увеличилось на 25 млн человек. Об этом во вторник, 12 января, сообщил основатель сервиса Павел Дуров.

"Эти новые пользователи присоединились (к платформе. - Ред.) со всего мира: 38 процентов - из Азии, 27 процентов - из Европы, 21 процент - из Латинской Америки и 8 процентов - из региона Ближнего Востока и Северной Африки", - пояснил Дуров. По его словам, уже в первую неделю января "число активных пользователей Telegram превысило 500 млн в месяц".

"Это значительный прирост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно регистрировалось 1,5 млн новых пользователей", - резюмировал российский предприниматель. По его версии, подобная динамика вызвана тем, что клиенты больше не хотят быть заложниками "технических монополистов, которые думают, что им все будет сходить с рук - до тех пор, пока критическая масса пользователей прибегает к услугам их приложений".

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США, после того как, по предположению издания, его стали активно устанавливать сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

Штурм Конгресса США и последующие блокировки

После штурма здания Конгресса США 6 января компания Twitter Inc. сначала удалила несколько твитов Трампа, которые, по версии администраторов сервиса мини-блогов, могли быть использованы для разжигания насилия, а затем заблокировала аккаунт главы Белого дома. Сервис микроблогов объяснил свой шаг "риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram тоже была продлена "на неопределенный срок" - как минимум, до окончания его президентских полномочий. Кроме того, Apple Inc. и Google LLC. удалили со своих платформ приложение Parler, которое используют многие сторонники Трампа, а компания Amazon.com перестала предоставлять ему услуги облачного хостинга.