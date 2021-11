Число скончавшихся от Covid-19 в мире превысило 5 млн человек

Число людей, скончавшихся от Covid-19, во всем мире превысило 5 млн человек. К утру понедельника, 1 ноября, американский Университет имени Джонса Хопкинса зафиксировал в общей сложности 5 001 764 смерти пациентов с ковидом. Пандемия этого заболевания длится почти два года.

Почти половина смертности пришлась на США, ЕС, Великобританию и Бразилию, в которых проживает 1/8 населения Земли. Наибольшее число жертв вируса было в США — с начала пандемии в штатах погибли более 740 тыс. человек.

На данный момент Covid-19 является третьей основной причиной смертности после сердечных заболеваний и инсульта.

По оценке Associated Press, цифра, вероятнее всего, является заниженной, так как не все люди сдают тесты на Covid-19, а многие умирают дома без медицинской помощи, особенно в бедных странах.

В мире зафиксировано более 246 млн случаев заражения коронавирусом. Было введено более 6,9 млрд доз вакцин, обе дозы получили около 39% населения Земли.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продолжать активно действовать с целью "обеспечить жителей всех уголков мира крайне необходимыми вакцинами". Пандемию удастся победить лишь вместе и проявляя солидарность, уверен генсек ООН.

Our world has reached another tragic milestone: 5 million lives lost to #COVID19.

We must continue pushing to ensure everyone, everywhere can access urgently needed vaccines & treatments.#OnlyTogether, with solidarity, will we overcome the pandemic.