Число скончавшихся от Covid-19 в мире превысило 5 млн человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Число людей, скончавшихся от Covid-19, во всем мире превысило 5 млн человек. К утру понедельника, 1 ноября, американский Университет имени Джонса Хопкинса зафиксировал в общей сложности 5 001 764 смерти пациентов с ковидом. Пандемия этого заболевания длится почти два года.

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Менее чем за два года пандемии количество смертей после заражения коронавирусом Covid-19 по всему миру перешло отметку в 5 млн, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные американского университета Джона Хопкинса.

Почти половина смертности пришлась на США, ЕС, Великобританию и Бразилию, в которых проживает 1/8 населения Земли. Наибольшее число жертв вируса было в США — с начала пандемии в штатах погибли более 740 тыс. человек.

На данный момент Covid-19 является третьей основной причиной смертности после сердечных заболеваний и инсульта.

По оценке Associated Press, цифра, вероятнее всего, является заниженной, так как не все люди сдают тесты на Covid-19, а многие умирают дома без медицинской помощи, особенно в бедных странах.

В мире зафиксировано более 246 млн случаев заражения коронавирусом. Было введено более 6,9 млрд доз вакцин, обе дозы получили около 39% населения Земли.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продолжать активно действовать с целью "обеспечить жителей всех уголков мира крайне необходимыми вакцинами". Пандемию удастся победить лишь вместе и проявляя солидарность, уверен генсек ООН.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус пандемия Covid-19 ООН
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