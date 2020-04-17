Число случаев Covid-19 в России превысило 32 тысячи

В России зарегистрированы еще 4069 заболевших COVID-19, сообщил представитель информцентра о коронавирусе Александр Мясников.

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Общее число заразившихся в стране достигло 32 тыс. 007 человек.

За последние сутки в стране поправились 286 пациентов, перенесших коронавирус. Общее число выписанных из больниц составляет 2590 человек, сообщил Мясников в эфире "России 24" (ВГТРК).

Общее число жертв заболевания достигло 273 человек, за последние сутки в стране умер 41 человек с коронавирусной инфекцией.

"Инфекционный процесс в нашей стране находится на стадии роста, то есть каждый день количество новых положительных тестов увеличивается. По прогнозам эта тенденция пока сохраниться, ведь к пику эпидемии наша страна только подходит",- отметил Мясников.

Он ещё раз подчеркнул, что самый простой и эффективный способ снизить скорость распространения коронавируса - это самоизоляция. В качестве примера он привел Италию, где в после введения самоизоляции более месяца назад, цифры прироста заболеваемости постепенно пошли на спад.