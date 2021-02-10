Число случаев коронавируса в мире за неделю снизилось на 17%

За неделю число случаев коронавируса в мире снизилось на 17%, уменьшение заражений наблюдается четвертую неделю подряд. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на данные ВОЗ.

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За прошлую неделю умерли 88 тысяч человек, что на 10% ниже показателя прошлой недели. За семь дней также заразились 3,1 миллиона человек, на прошлом периоде это число составило 2,5 миллиона.

На первом месте по распространению вируса находятся США: в стране за неделю заболели инфекцией 871 тысяча человек. Далее в списке следуют Бразилия, Франция, Россия и Великобритания.

Всего в мире коронавирусом заразились 107 тысяч, выздоровели 79 миллионов, скончались 2,5 миллиона человек.