Число скончавшихся от вызванного коронавирусом заболевания за минувшие сутки в Европе превысило 120 000 человек, при этом более двух третей скончавшихся приходится на Италию, Францию, Испанию и Великобританию — об этом в субботу днем сообщило агентство новостей AFP со ссылкой на официальные источники.

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Европа остается самой наиболее пострадавшей от коронавируса частью света — здесь умерли от вызванных вирусом болезней 120 140 человек и заразились в общей сложности 1 344 172 человека.

В Италии на сегодняшний день зарегистрированы 25 969 смерти от Covid-19, в Испании 22 902, во Франции 22 245 и в Великобритании 19 506 умерших от коронавируса.

Всего в мире, по данным университета Джона Хопкинса, на вечер пятницы насчитывалось 2 млн 790 тыс. 986 инфицированных Covid-19, рост за сутки составил 82 тыс. 396 случаев заражения.

Полностью излечились во всем мире более 781 тыс. человек.