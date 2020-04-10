Число умерших от Covid-19 в мире превысило 100 тысяч

По последним данным, в мире в общей сложности подтверждено более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, больше 100 тысяч человек умерли. Эпидемия коснулась 185 стран.

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Британия продолжает бить антирекорды: за последние сутки от Covid-19 умерли 980 человек. Общее число смертей в Великобритании составляет на данный момент 8958 случаев (в эту статистику входят только умершие в больницах).

Команда премьер-министра Бориса Джонсона в пятницу в ходе специальной пресс-конференции сообщила журналистам, что премьер медленно, но верно идет на поправку и не теряет бодрости духа. Накануне его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

В конце марта у Джонсона был диагностирован Covid-19, на протяжении 10 дней он находился в самоизоляции с легкими симптомами болезни и продолжал работать. Однако в прошлое воскресенье он почувствовал себя хуже и по совету его лечащих врачей был доставлен в больницу. На вопрос, когда премьер-министр сможет вернуться к своим обязанностям, ответа пока нет.

В пятницу транспортный самолет турецких ВВС А400М доставит в Великобританию груз со средствами индивидуальной защиты. Впервые самолет с гуманитарной помощью на борту будет использовать позывные НАТО для ускоренного прохождения воздушного пространства разных стран.

Медики Великобритании жалуются на острую нехватку масок и других средств спецзащиты в то время, как страна еще не прошла пик эпидемии.

США лидируют в мире по числу зараженных. По данным Университета Джонса Хопкинса, этот показатель приближается к полумиллиона человек, умерли более 17 тысяч.

В Испании и Италии меньше смертей

В Испании за прошедшие сутки зарегистрирован самый низкий суточный показатель смертности с 24 марта — 605 человек. Это внушает властям надежду на то, что пик пандемии в стране пройден.

Также на 3% снизился ежедневный показатель заражаемости. За последние сутки зафиксировано 4576 случаев инфицирования, общее число больных в стране составляет более 157 тысяч человек.

Испания занимает второе место в мире по числу зараженных и третье — по числу умерших после США и Италии. По данным на пятницу, от Covid-19 в Испании скончались 15843 человека.

В Италии также второй день подряд падает количество связанных с коронавирусом смертей. За последние сутки их произошло 570, а сутками раньше — 610. На пике эпидемии в стране, 28 марта, сообщалось о смерти 971 заболевшего. Накануне итальянские СМИ сообщали о рекордно высоком числе выздоровевших за сутки. Таким образом общее количество смертей среди зараженных в Италии — 18849.

По информации департамента скорой помощи и гражданской обороны итальянского министерства внутренних дел, вирус был выявлен у 147000 человек в стране. Самым тяжело пораженным регионом остается Ломбардия, там количество связанным с коронавирусом летальных исходов превышает десять тысяч.

Уменьшение количества смертей на протяжении нескольких дней подряд может дать надежду Италии, где в связи с пандемией скончалось больше людей, чем в других странах. Цифры могут означать, что страна прошла пик смертности.

Что еще происходит в Европе

Поздно вечером в четверг министры финансов стран ЕС приняли пакет мер по поддержанию оставшихся без работы граждан, бизнесов и правительств более бедных стран Евросоюза в размере 500 миллиардов евро.

Число заболевших и умерших во Франции продолжает расти. Всего на данный момент в стране отмечены более 86 тысяч случаев заболевания и более 12 тысяч смертей.

Одно из самых больших цыганских поселений Греции с 3 тысячами жителей помещено в строгий карантин после того, как у 13 человек из общины был выявлен Covid-19. Общее число заболевших на греческих островах приближается к 2 тысячам — 1995.

В Бельгии зафиксирован самый высокий уровень смертности за сутки — 496 человек, общее число умерших от коронавируса в этой стране составило 3019.

Шведская газета Dagens Nyheter сообщает, что 70 человек из 100 гостей, принявших участие в масштабной вечеринке в начале марта, заболели. Не всем из них еще сделаны тесты, но у тех, кто прошел процедуру, диагностирован коронавирус.

Швеция — одна из немногих стран, которая не стала вводить жесткие ограничения на период эпидемии. Ее представители неоднократно говорили, что верят в пользу так называемого стадного иммунитета. На данный момент в стране заразились почти 10 тысяч человек.

Негативная динамика в России

В России отмечено самое большое число новых случаев за сутки с момента начала там эпидемии — 1786, умерли 18 человек. Общее количество смертей в России теперь составляет 94.

Больше всего новых случаев происходит в Москве, хотя статистика охватывает десятки российских регионов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, город находится лишь у подножия горы по названием эпидемия, а не на ее пике.

По сообщению минздрава Беларуси, к 10 апреля в стране зафиксирован 1981 случай коронавируса, 169 человек выздоровели, 19 пациентов умерли. За последние 11 дней число зараженных выросло более чем в 10 раз.

В аптеках введены лимиты на покупку ряда лекарств и средств, в частности, на парацетамол, медицинские маски, дезинфицирующие гели и другие. Минздрав страны и местные власти рекомендуют населению придерживаться мер самоизоляции и избегать массовых мероприятий. Однако официально карантин в стране не введен. В Минске продолжаются репетиции парада ко Дню Победы, проходит местный футбольный чемпионат, открыты торговые центры.