Число умерших от коронавируса людей в Китае перевалило за две тысячи

Число умерших от коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 136 и достигло 2004 человек. Всего, по официальным данным, количество подтвержденных случаев заражения составляет более 74 тысяч.

Количество умерших от воспаления легких, вызванного новым коронавирусом COVID-19, в Китае превысило 2000 человек. По данным национальной комиссии по здравоохранению, обнародованным в среду, 19 февраля, число скончавшихся от коронавируса за сутки выросло на 136 человек и теперь составляет 2004 человека.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом, таким образом, увеличилось на 1749 и достигло 74 185 человек. Это самое низкое число новых зафиксированных случаев заражения с 29 января, сообщает агентство Reuters.

В китайской провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от распространения вируса, умерло 132 человека. Количество новых подтвержденных случаев заражения составило 1693 человека. За пределами материкового Китая на сегодняшний день было зафиксировано пять случаев смерти от коронавируса и почти тысяча случаев заражения.

Выросло и количество медиков, заразившихся коронавирусом с момента его вспышки в конце декабря. По официальным данным, которые приводят китайские государственные СМИ, вирусом COVID-19 заразились уже по меньшей мере 3000 врачей и сотрудников больниц. Ранее было известно о 1700 случаях. Большинство медиков, у которых был выявлен вирус, работали в провинции Хубэй.