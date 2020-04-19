Число умерших от коронавируса в Эстонии выросло до 40 человек

За минувшие сутки в Эстонии сделали 730 тестов на Covid-19, из которых 16 (2,2%) оказались положительными. Умерли два человека - в Ида-Вируской центральной больнице и в Курессаареской больнице. Об этом сообщает rus.err.ee.

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В общей сложности в Эстонии сделано 40 333 тестов, из которых 1528, или 3,8% были положительными.

По состоянию на утро 17 апреля, были госпитализированы 125 пациентов с коронавирусом, 10 находятся на искусственной вентиляции легких. Из больницы выписались 164 человек.

В течение последних суток в Эстонии от Covid-19 умерли 86-летний пациент Ида-Вируской центральной больницы и 83-летний пациент Курессаареской больницы. Всего из-за коронавируса в Эстонии умерли 40 человек.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Харьюмаа (6) и Вырумаа (5). Два положительных теста было на Сааремаа, еще один - в Вильяндимаа. В случае двух позитивных результатов место жительства не указывается.