Число умерших от коронавируса в мире превысило 120 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа во всем мире приближается к 2 млн, более 120 тыс человек скончались, около 460 тыс выздоровели, сообщает телеканал euronews.com.

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В Великобритании жертв коронавируса уже более 12 тыс: за минувшие сутки умерли еще 778 человек; инфицированы около 94 тысяч британцев. Три дня подряд суточный показатель смертности стране снижался, но затем вновь стал расти.

На обычно переполненных лондонских улицах непривычно пустынно: 23 марта в стране был введен карантин. Ожидается, что в ближайшее время власти примут решение о его продлении до 7 мая, так как о пике эпидемии говорить пока рано.

Менее 3 тыс заражений коронавирусом зарегистрировано во вторник в Италии — это самый низкий за месяц суточный показатель. Число инфицированных на Апеннинах достигло почти 162,5 тыс, умерли более 21 тыс заболевших. Летальных исходов за минувшие сутки вновь было более 600 (накануне скончались 566 человек). Но в целом ситуация в Италии стабилизируется, резких скачков показателей не наблюдается, а число пациентов в больницах снижается, в том числе и в отделениях интенсивной терапии.

Во Франции число умерших выросло за сутки на 762 и достигло 15 729. В стране выявлено около 5,5 тыс новых случаев заражения, и их общее число превысило 100 тыс. Во вторник вновь было зафиксировано снижение числа пациентов в реанимации до 6730 — очень важный показатель, так как в начале эпидемии в больницах страны было лишь 5 тыс реанимационных коек.

Представитель Минздрава Жером Соломон заявил, что, предположительно, Covid-19 в той или иной форме уже переболели от 5% до 10% французов.