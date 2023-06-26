Число употребляющих наркотики за 10 лет выросло на четверть

Число употребляющих наркотики за 10 лет в мире выросло на 23 процента — с 240 миллионов в 2011 году до 296 миллионов в 2021-м. При этом число людей, которые страдают от расстройств, связанных с использованием наркотических веществ, за тот же период увеличилось на 45 процентов — до 39,5 миллиона человек. Такие данные содержатся в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), опубликованном в понедельник, 26 июня.

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Рост числа наркозависимых лишь частично объясняется общим ростом численности населения Земли, пишут эксперты. Другим важнейшим фактором они называют бум синтетических наркотиков, которые, благодаря своему "дешевому, легкому и быстрому производству" радикально изменили многие нелегальные рынки. Авторы доклада приводят пример фентанила — в 2021 году незаконный выпуск этого опиоидного анальгетика имел отношение к большинству из примерно 90 тысяч смертей от передозировок, связанных с опиоидами, в Северной Америке.

В докладе говорится, что самой уязвимой группой остается молодежь. В Африке 70 процентов людей, проходящих лечение от наркозависимости, моложе 35 лет. При этом во всем мире такое лечение получает лишь 20 процентов людей, которые в нем нуждаются, указывает УНП ООН.

Талибы, война в Украине и наркотрафик

Эксперты всемирной организации особо выделяют признаки сокращения производства опиума — сырья для производства героина — в Афганистане под властью радикального исламистского движения "Талибан". Однако при этом в докладе говорится, что Афганистан является крупным источником метамфетамина — доминирующего в мире нелегально производимого синтетического наркотика.

УНП ООН также касается в документе темы войны в Украине. По словам специалистов, она нарушила традиционные маршруты контрабанды кокаина и героина. В то же время имеются "признаки того, что конфликт может привести к расширению производства и незаконного оборота синтетических наркотиков, учитывая существующие ноу-хау и крупные рынки синтетических наркотиков, развивающиеся в регионе", подчеркивают авторы доклада.