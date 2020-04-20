Число заболевших Covid-19 в Риге выросло на восемь человек

За прошедшие сутки число инфицированных вызываемым коронавирусом заболеванием Covid-19 в Риге выросло на восемь человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В Валмиере число инфицированных увеличилось на два человека, в Олайнском крае - на одного.

На данный момент заболевшие Covid-19 зарегистрированы в 66 самоуправлениях: в 57 краях и 9 крупных городах: Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Валмиере и Вентспилсе (карта - по ссылке).

По данным SPKC, всего к утру понедельника в Латвии насчитывалось 739 заболевших. Возраст 23% заболевших - 30-39 лет, 18% - 40-49 лет, 17% - 50-59 лет, 14% - 20-29 лет, 13% - 60-69 лет, 4% - 10-19 лет, 2% - до 9 лет, 9% - старше 70 лет.

В расчете на 100 000 жителей в Латвии насчитывается 38,5 инфицированных.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

Interaktīvu karti var aplūkot šeit: https://t.co/9JsibGB1M8 pic.twitter.com/p24gxWR3nn — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 20, 2020

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 739 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 787 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 36 668 человек.

В больницах находятся 45 пациентов с Covid-19, у 40 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии.

Из стационаров выписаны 64 пациента, переболевших Covid-19.