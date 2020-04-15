Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона

Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2 млн человек, скончались почти 131 тысяча, сообщает Deutsche Welle.

Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире, по подсчетам агентства Reuters, в среду превысило 2 миллиона человек. Первый миллион человек заразился за 83 дня, а отметка в два миллиона носителей вируса была достигнута всего за 14 дней. От последствий заражения в мире скончалось более 131 100 человек.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Больше всего жертв — в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса.

Впервые за сутки в США скончалось более 2200 человек — 2228. Общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, составило в стране 25 757.

В Испании зафиксировано максимальное число новых случаев коронавирусной инфекции за неделю. За последние сутки выявлено 5092 заразившихся SARS-CoV-2, 523 человека умерли от пневмонии. Общее число инфицированных в стране достигло 177 633.

При этом в Италии темпы распространения коронавируса снижаются. Число зарегистрированных за последние сутки новых случаев коронавируса в Италии вновь снизилось и составило в среду, 15 апреля, 2667, по сравнению с 2972 накануне. Всего в Италии инфицированы 165 155 человек, 21 645 скончались.