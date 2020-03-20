Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 54 человека

Число выявленных в РФ случаев заболевания коронавирусом COVID-19 увеличилось с 199 до 253, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с этой инфекцией.

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Там уточнили, что 54 случая коронавирусной инфекции зарегистрированы у граждан Российской Федерации в 9 регионах.

Новые случаи выявлены в Москве (33), Республике Саха (Якутия) (6), по четыре случая в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два случая в Кировской и Новосибирской области, по одному - в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.

Семь человек, вылечившихся от коронавируса, были выписаны из российских больниц за сутки. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 12.