Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 тысячи

В России за сутки выявлен 601 новый случай заражения Covid-19, общее число выросло до 4149, сообщает оперативный штаб при правительстве. Четверо пациентов с положительным тестом на коронавирус умерли, общее число смертей достигло 34 человек.

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За сутки умерли двое пациентов в Коми, один в Москве и один в Пермском крае. "Итого умерло: 34", - говорится в сообщении штаба.

Возглавлявший Коми Сергей Гапликов накануне ушел в отставку, пояснив, что его уход связан с "непростыми временами". В больнице Эжвинского района Сыктывкара, как стало известно в среду, сразу 53 человека заразились коронавирусом.

Один случай зарегистрирован в республиканской инфекционной больнице, а не в Эжве, второй -больнице Княжпогостского района, уточнили позже в пресс-службе главы республики..

В Москве умер 39-летний мужчина. О его смерти сообщил накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Пациент находился в больнице на ИВЛ. Он стал самым молодым умершим пациентом с Covid-19 в столице России.

В Перми умерла главный редактор еженедельника "Деловой интерес" Анастасия Петрова, заражение коронавирусом подтвердилось уже после ее смерти, когда пришли результаты теста из новосибирской лаборатории.

Больше 4 тысяч зараженных

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России к утру пятницы выросло до 4149. Впервые диагнозы поставлены в Ингушетии и Еврейской автономной области.

В Москве, где заразилось больше всего людей, за сутки подтверждено 448 новых случая инфекции, причем почти половина (199 человек) заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет. Также вирус подтвержден у 17 детей.

Всего число заразившихся Covid-19 в столице возросло до 2923.

За сутки в России были выписаны 46 переболевших, всего выздоровел 281 человек. В четверг сообщалось о 771 новом заболевшем.

Пятерка регионов с наибольшим числом заразившихся выглядит так:

Москва - 2923 заболело (20 умерло);

Московская область - 211 (2);

Санкт-Петербург - 156 (2);

Республика Коми - 56 (2);

Ленинградская область - 41 (0).

Ответственность на губернаторах

В четверг президент России Владимир путин второй раз менее чем за две недели выступил с телевизионным обращением. Он выразил удовлетворение результатами нескольких дней текущей недели, которую ранее объявил нерабочей, и сообщил о продлении нерабочего режима до конца апреля.

Путин предоставил главам регионов полномочия принимать решения о введении особых режимов на своих территориях в зависимости от ситуации на местах.

До конца текущей недели губернаторы должны определить набор мер, оптимальных для их территории. Путин также дал главам регионов право ограничивать передвижение людей и транспорта, за исключением межрегиональных перевозок.

За несколько минут до начала трансляции речи президента свой пост покинул губернатор Архангельской области Игорь Орлов, а через несколько минут после обращения с должности ушел глава Коми Гапликов.

Когда в Москве была ночь, с Камчатки сообщили об отставке губернатора Владимира Илюхина.